Mehr Verlässlichkeit über Impfmengen, bessere Planbarkeit: Die Erwartungen an das Spitzentreffen zwischen Bund und Ländern sind hoch. Gesundheitsminister Spahn tritt im Vorfeld auf die Bremse.

Lieferprobleme, zu wenig Impfstoffe, überlastete Hotlines bei der Terminvergabe: Es gibt viele Probleme und Fragen nach dem schwierigen Impfstart kurz vor dem Jahreswechsel.

Nach dem schleppenden Start der Corona-Impfungen in Deutschland kommen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungen der Länder heute zu einem Krisengipfel zusammen. An der Videokonferenz nehmen auch Vertreter der Impfstoff-Hersteller und der EU-Kommission teil.

Diskussion um Zwangsverpflichtung der Hersteller

In der Diskussion, ob Pharmakonzerne verpflichtet werden sollen, Impfstoffe anderer Firmen zu produzieren, ist man sich innerhalb der Regierung nicht einig. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU hatte in der ARD staatliche Eingriffe in die Herstellung von Corona-Vakzinen nicht ausgeschlossen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält das für nicht nötig und die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag, Karin Maag, kritisierte den Vorschlag im SWR:

Mehrere Ministerpräsidenten fordern nationalen Impfplan

Politiker und Verbandsvertreter forderten mehr Verlässlichkeit über Zeitpläne und verfügbare Impfstoffe. Mehrere Ministerpräsidenten verlangten einen nationalen Impfplan.

Spahn hat Verständnis für Frust und Ungeduld

Minister Spahn zeigte Verständnis für Frust und Ungeduld, warb aber auch um Vertrauen. "Es kommen jede Woche Impfstoffe, und es werden auch mehr, Zug um Zug." Spahn dämpfte zugleich die Erwartungen an den Impfgipfel. Man müsse einen "realistischen Blick darauf haben, was geht und was nicht".

Spahn betonte, dass man ein Jahr nach Beginn der Pandemie drei zugelassene wirksame Impfstoffe habe. Neben den Vakzinen von Biontech/Pfizer und Moderna hatte die EU am Freitag auch jenes von Astrazeneca zugelassen. Laut Gesundheitsministerium wurden seit Beginn der Impfkampagne in Deutschland über 3,5 Millionen Dosen ausgeliefert und 2,2 Millionen Dosen gespritzt.

"Engpässe werden ausgeglichen"

Bis zum 22. Februar würden mindestens weitere fünf Millionen Impfdosen an die Länder geliefert. Biontech und Astrazeneca lieferten den Bundesländern bis zum 22. Februar 1,747 Millionen Dosen mehr als bisher geplant. Damit würden auch vorübergehende Engpässe beim Moderna-Impfstoff "mehr als ausgeglichen", teilte das Ministerium via Twitter mit.

Zur einordnenden Information: Bis zum 22.02. werden #BioNTech und #AstraZeneca den Ländern 1.747.000 Impfdosen mehr als bisher eingeplant liefern. Damit werden von #Moderna angekündigte vorübergehende Engpässe (-43.200 Dosen) mehr als ausgeglichen. https://t.co/fpCIDscMYD BMG, Twitter, 30.1.2021, 18:25 Uhr

Länderchefs erhöhen Druck auf Bundesregierung

Regierungschefs der Länder erhöhten vor den Beratungen den Druck auf die Bundesregierung. "Wir brauchen klare Transparenz beim Impfstoff", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder der "Augsburger Allgemeinen". "Die Menschen sind völlig verunsichert."

Die Logistik stehe, so Söder, aber es könne nicht geimpft werden. "Daher bedarf es endlich eines verlässlichen Lieferplans für die nächsten Wochen und Monate."

Städtetag: Wann gibt es ausreichend Impfstoff?

Klare Worte fand auch der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy. "Die Städte erwarten keine vagen Versprechungen mehr, sondern eindeutige Antworten auf die zwei wesentlichen Fragen: Wann gibt es ausreichend Impfstoff? Wann wird welcher Impfstoff ins Impfzentrum geliefert", sagte Dedy der Deutschen Presse-Agentur.

Probleme bei der Impftermin-Vergabe

Bei dem Impfgipfel sollen nach den Worten Spahns auch die Probleme bei der Terminvergabe besprochen werden. "Das muss besser werden", sagte der Minister. Zum Start der Impftermin-Vergabe etwa waren Anmelde-Webseiten und Hotlines geradezu überrannt worden. Zahlreiche impfwillige Menschen ab 80 Jahren oder ihre Angehörigen kamen telefonisch nicht durch und hatten auch online zunächst keinen Erfolg.

Spahn sagte, es mache Sinn, wie einige Länder es machten, nicht gleich alle aus einer Altersgruppe einzuladen - sondern die Gruppen, die einen Termin vereinbaren könnten, kleiner zu machen.