46 Quadratmeter pro Person, Tendenz steigend

Die Menschen in Deutschland wohnen im Schnitt auf immer mehr Raum. Nicht nur auf dem Land, sondern auch in vielen teuren Großstädten.

Die Wohnfläche pro Kopf in Deutschland ist in den vergangenen Jahren weiter gestiegen - trotz steigender Immobilienpreise und aller Debatten um Energiebilanzen. Das ergibt eine Auswertung des Immobilienstatistikers Empirica Regio.

In Städten wohnen besonders viele Menschen alleine

Im Vergleich zur letzten Erhebung 2015 ist die Wohnfläche pro Kopf im ländlichen Raum um knapp 4 Prozent gestiegen. In Großstädten lag der Zuwachs bei 1,5 Prozent. Viele ländliche Regionen hätten noch genügend Bauland, dort dominierten große Einfamilienhäuser, heißt es in der Untersuchung. In Städten wohnen dagegen besonders viele Menschen allein, was statistisch zu mehr Wohnfläche führt.

In Quadratmetern gerechnet beträgt die Pro-Kopf-Wohnfläche auf dem Land rund 51, in Städten knapp 41. Dazwischen liegen kleinere Städte und Vororte. Daraus ergibt sich ein deutschlandweiter Durchschnitt von 46 Quadratmetern. Solche Statistiken berechnen allerdings auch Wohnflächen von leerstehenden Gebäuden mit ein, was vor allem auf dem Land eine Rolle spielt. Deshalb dürfte die tatsächliche Pro-Kopf-Wohnfläche etwas kleiner sein.

Deutscher Spitzenreiter liegt in Rheinland-Pfalz

Besonders wenig Wohnraum haben der Erhebung zufolge zum Beispiel Menschen in Stuttgart. Hier liegt die Pro-Kopf-Wohnfläche bei 37,6 Quadratmetern. Auch Freiburg, Heidelberg, Geislingen und Ludwigsburg liegen mit weniger als 40 Quadratmetern pro Kopf am Ende der Liste. Insgesamt liegt der Wohnraum pro Kopf in Baden-Württemberg bei 45 Quadratmetern, also knapp unter dem Bundesschnitt.

Rheinland-Pfalz liegt dagegen mit mehr als 52 Quadratmetern pro Person ein ganzes Stück darüber. Mit statistisch sogar mehr als 75 Quadratmetern pro Kopf bewohnen Menschen in Beuren in der Eifel den meisten Wohnraum deutschlandweit. Bei den Städten liegen Mainz und Ludwigshafen mit jeweils rund 41 Quadratmetern pro Kopf im unteren Mittelfeld.