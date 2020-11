Bei Absprachen vor Gericht wird oft gegen Gesetze verstoßen. Das ist das Ergebnis einer Studie der Unis Tübingen, Düsseldorf und Frankfurt. Die Wissenschaftler hatten dafür rund 1.500 Richter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte befragt. Fast 60 Prozent gaben an, sie hätten sich in Absprachen auf ein konkretes Strafmaß geeinigt. Das ist aber unzulässig. Erlaubt ist nur eine Art Strafkorridor. Verständigungen in Strafverfahren sollen vor allem die Arbeitsbelastung der Justiz mindern. Sie müssen aber dokumentiert werden. Oft, so die Studie, wird auch gegen diese Regel verstoßen. Fast die Hälfte der Befragten gab auch an informelle, also nicht dokumentierte und damit nicht nachvollziehbare Absprachen zu treffen. Urteile, die so zustande gekommen sind, können angefochten werden.