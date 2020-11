Was die IG Metall jetzt fordert:

Der IG Metall-Vorstand hat am 26.11.2020 ein zuvor in den Gewerkschaftsbezirken diskutiertes Forderungsvolumen von vier Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten beschlossen. In einzelnen Unternehmen soll je nach Lage des Betriebes ausgehandelt werden, wie das Volumen auf höhere Entgelte oder einen Teillohn-Ausgleich bei kürzeren Arbeitszeiten verteilt wird. Mit Zukunftstarifverträgen sollen passgenaue betriebliche Lösungen gefunden werden, die Zusagen für Investitionen, Standorte, Beschäftigung und Qualifizierung enthalten, so IG Metall-Chef Jörg Hofmann. Er meint, die Vier-Tage-Woche könnte eine Antwort sein, um auf lange Sicht Beschäftigung zu sichern. Die Tarifverhandlungen beginnen Mitte Dezember.