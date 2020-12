Am Mittwoch beginnt erneut eine Art Lockdown in Deutschland. Nach den bereits geschlossenen Hotels und Restaurants müssen dann auch die meisten Einzelhandelsbetriebe in Deutschland schließen. Bundesfinanzminister Scholz stellt weitere Milliardenhilfen in Aussicht. Wie lange kann sich das Deutschland noch leisten?

Mehr als elf Milliarden Euro - so viel Geld will Olaf Scholz (SPD) für die Unternehmen zur Verfügung stellen, die vom aktuellen Teil-Lockdown betroffen sind. Das sei der richtige Schritt, sagte Clemens Fuest, der Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung im SWR. Trotz der hohen Hilfsgelder hält Fuest den deutschen Staat nicht für gefährdet. Allerdings käme man "an Grenzen, wenn wir zum Beispiel auch die Industrie zumachen müssten." Man müsse "aufpassen", so Fuest, dass das auch im nächsten so sei. Der deutsche Staat könne zwar Schulden machen, aber die müssten später auch zurückgezahlt werden. "Insofern ist da Sorgfalt und Vorsicht angebracht", so der Ifo-Präsident. Hilfsgelder anders berechnen Fuest mahnte eine differenzierte Berechnung der Staatshilfen an. Man müsse darauf achten, dass diese Gelder auch ausreichten und dass das Steuergeld geschützt werde. Man könnte sich stärker am Rückgang des Betriebsergebnisses orientieren, also dem, was man verdient in dem Monat. Clemens Fuest, Ifo-Präsident Fuest ist der Meinung, dass vorab pauschal Hilfesgelder ausgezahlt werden, die dann später mit der Steuer verrechnet werden könnten. "Das wäre dann etwas präziser, als man es jetzt macht." Einzelhandel könnte klagen Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet mit Klagen von Einzelhandelsunternehmen gegen die Art der staatlichen Corona-Entschädigung. HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth begründete dies im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF mit einer Ungleichbehandlung gegenüber der Gastronomie. "Große Handelsunternehmen kriegen überhaupt keinen Betriebskostenzuschuss, während das bei der Gastronomie und Hotellerie völlig anders ist." Genth sagte, der Einzelhandel habe in der Pandemie deutlich weniger Umsatz gemacht, das Eigenkapital von Unternehmen sei häufig aufgebraucht. Es sei zu befürchten, dass bis zu 50 000 Geschäfte und 250 000 Jobs vor allem in den Innenstädten verloren gehen könnten.