Reichsbürger-Verdachtsfälle bei der Bundeswehr in Ulm und Rechtsextremismus beim KSK in Calw. Im Kampf gegen rechte Umtriebe hat die Bundeswehr zuletzt keine glückliche Figur gemacht. Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl, fordert nun mehr Prävention und politische Bildung.

"Die Soldatinnen und Soldaten sind wirklich am Limit. Und es ist manchmal so, dass dann die Dinge, die auch wichtig sind für die mentale Stärke, für den Charakter und eben auch die politische Bildung hinten überfällt", erklärte die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl, im SWR Interview der Woche. Deshalb müsse jetzt ein stärkerer Fokus gesetzt werden auf ethische und rechtliche Grundlagen, auf Charakterfestigkeit, mentale Fitness und politische Bildung. Die Wehrbeauftragte kündigte eine Studie des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam an. Mit dieser könne man daran anknüpfen, so Högl.

"Die Soldatinnen und Soldaten sind wirklich am Limit." Eva Högl, Wehrbeauftragte des Bundestags

Reichsbürger in der Bundeswehr sind erschreckend

Nach den bekannt gewordenen Verdachtsfällen bei einer Bundeswehrbehörde in Ulm, wonach mehrere Mitarbeiter den Reichsbürgern angehören sollen, fordert Högl sorgfältige Aufklärung: "Es ist eine erschreckende Erkenntnis, dass wir tatsächlich eine ganze Reihe von Fällen haben in der Bundeswehr wie auch in anderen Sicherheitsbehörden", sagte die Wehrbeauftragte im SWR. Deshalb sei es auch richtig, dass solche Fälle nicht im Verborgenen blieben. "Es sind natürlich sehr viele Einzelfälle in letzter Zeit, die jetzt ans Tageslicht kommen. Und da stellt sich immer auch die Frage: Gibt es Strukturen?" Das zu ermitteln, sei nun genau der Auftrag: "Ich gehe nicht so weit, zu sagen, es gibt keine Netzwerke. Aber ich gehe auch nicht so weit zu sagen, dafür haben wir keinen Anlass oder keine Erkenntnisse", sagte Högl.

Reformen im Kampf gegen Rechtsextremismus kommen im KSK gut an

Die Umstrukturierung des KSK in Calw sieht die Wehrbeauftragte auf einem guten Weg. Sie habe das KSK seit ihrem Amtsantritt drei Mal besucht und sei erst gerade wieder dort gewesen, sagte Högl. Sie nehme wahr, dass die Reformen dort gut ankämen und "dass man es als Auftrag ansieht, sich jetzt neu aufzustellen".

"Ich bin sehr zuversichtlich, dass das Kommando Spezialkräfte eine gute Zukunft hat." Eva Högl, Wehrbeauftragte des Bundestags

Das KSK in Calw war wegen rechtsextremistischer Vorfälle in die Kritik geraten. So hatte beispielsweise ein Soldat aus Calw Waffen auf seinem Grundstück gehortet. Zumindest ein Teil davon stammt aus Bundeswehrbeständen. Nachdem Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) bereits mit der Auflösung des Calwer Kommando Spezialkräfte (KSK) gedroht hatte, liegt nun ein Zwischenbericht zu den Reformen vor und die Auflösung ist offenbar vom Tisch.

