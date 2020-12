CDU-Politiker fordern angesichts hoher Infektionszahlen, den Datenschutz bei der Warn-App zu lockern. Die Coronavirus-Mutation wurde auch in Japan nachgewiesen. Corona erschwert die Suche nach Wahlhelfern in Rheinland-Pfalz. Alle wichtigen Entwicklungen zum Coronavirus lesen Sie hier in unserem Live-Blog. mehr...