Wegen der Corona-Krise brauche es einen Anspruch auf digitalen Unterricht. Das forderte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Marco Buschmann, im Interview der Woche. Darin sprach er auch über die Nominierung von Volker Wissing für den Posten des FDP-Generalsekretärs.

In der Corona-Krise dürften Bildungschancen nicht davon abhängen, wie weit einzelne Schulen beim digitalen Unterricht sind, sagte Buschmann. Deshalb brauche es eine digitale Schulpflicht für den Staat. Jede Schülerin und jeder Schüler sollte damit einen Anspruch auf digitalen Unterricht bekommen.

"Dafür braucht man nicht nur Kabel und Computer, sondern auch pädagogische Konzepte. Außerdem Endgeräte, die Kinder auch zu Hause nutzen können." Marco Buschmann (FDP)

Um das zu verwirklichen, sieht Buschmann Möglichkeiten beim Bund, beispielsweise über den "Digitalpakt Schule". Dafür sei immerhin 2019 die Verfassung geändert worden, erklärte er und forderte: Die Bundesregierung solle aus der neuen Lage mehr machen.

Buschmann begrüßt Wissings Nominierung als FDP-Generalsekretär

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der rheinland-pfälzische Wirtschafts- und Verkehrsminister Volker Wissing neuer Generalsekretär der FDP werden soll. Parteichef Christian Lindner will ihn bereits auf dem Parteitag im September vorschlagen. Mit der bisherigen Generalsekretärin Linda Teuteberg war Lindner offenbar unzufrieden. Sie muss ihren Posten bereits vor Ablauf ihrer regulären Amtszeit räumen.

In der Nominierung von Wissing sieht Buschmann eine Bereicherung des Führungsteams der FDP. Grund seien Wissings Wirtschaftskompetenz und seine Regierungserfahrung. Mit ihm habe man einen großartigen Mittelstürmer im Team und er sei über die Parteigrenzen hinweg anerkannt, sagte Buschmann.

Auf die Art und Weise des Personalwechsels angesprochen, räumte Buschmann ein: "Man wünscht sich natürlich immer ganz einvernehmliche Lösungen, und insofern kann man alles besser machen." Das Entscheidende sei aber, was dabei herauskomme.

Ampelkoalition im Bund vorstellbar, aber Kompromisse notwendig

Mit Blick auf die Bundestagswahl im Herbst kommenden Jahres kann sich FDP-Fraktionsmanager Buschmann eine Ampelkoalition mit SPD und Grünen vorstellen. Notwendig dafür sei aber Kompromissbereitschaft. Dabei betonte er die Unterschiede zwischen der SPD in Rheinland-Pfalz und auf Bundesebene.

"In Rheinland-Pfalz haben wir eine sehr bodenständige SPD mit einer langen Tradition, immer wieder auch mit der FDP zusammenzuarbeiten. Das ist bei der Bundes-SPD nicht der Fall." Marco Buschmann (FDP)

Buschmann: Mit Olaf Scholz könnte ein Bündnis einfacher machbar sein

Mit Blick auf die SPD-Bundesvorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sagte Buschmann: "Die werben für Bündnisse mit der Linkspartei, die reden von einer Vermögenssteuer." Das sei eine stärkere Besteuerung von Bürgerinnen und Bürgern. In der Corona-Krise sei das "totales Gift", so Buschmann. Ihm fehle da im Moment noch "so ein bisschen die Fantasie, wie das am Ende funktioniert". Mit Olaf Scholz als Person sei das aber sicherlich einfacher, erklärte Buschmann. Am Ende zählten Inhalte und Kompromissfähigkeit.

Manuskript Interview der Woche mit Marco Buschmann (FDP)