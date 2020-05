per Mail teilen

Arbeitsminister Heil fordert mehr Bedachtsamkeit bei der Teilnahme an Demonstrationen gegen Corona-Beschränkungen. Es sei keineswegs egal, mit wem man demonstriere - seien es Links- oder Rechtsextreme.

Genau hinzusehen, mit wem man demonstriere, sei wichtig, so Hubertus Heil. Es gebe Verschwörungstheorien mit antisemitischem Hintergrund in den verschiedensten politischen Lagern. Dem müsse klar widersprochen werden. Ansonsten laufe man Gefahr, dass eigentlich gute Argumente entwertet würden.

Zu demonstrieren, sei ein Grundrecht. Und es sei auch vollkommen in Ordnung, seine Sorgen über die wirtschaftliche Lage zum Ausdruck zu bringen. Andererseits dürften die Demonstrationen aber nicht zum "massenhaften Infektionsherd" werden. Es gebe eine gewisse Sorglosigkeit, mit der die Demonstranten Abstände missachteten.

SWR Aktuell Interview der Woche mit Hubertus Heil

Unklare Finanzierung der Grundrente macht mich nicht nervös

Glücklich ist der Arbeitsminister darüber, dass die Grundrente in der zurückliegenden Woche zum ersten Mal im Bundestag besprochen wurde. Zufrieden sei er aber erst, wenn das Gesetz Anfang nächsten Jahres in Kraft trete.

Zehn Jahre lang sei über die Grundrente diskutiert worden, schon bei den ehemaligen Arbeitsministerinnen Ursula von der Leyen (CDU) und Andrea Nahles (SPD). Er sei entschlossen, als Koalition zu liefern. Die noch nicht geklärte Finanzierung der Grundrente mache ihn "nicht nervös". Es gebe klare Vereinbarungen, was die Finanzierung betreffe.

Kritik an Lobbyisten, die Wirtschaftshilfe fordern, aber bei Grundrente sparen wollen

Die Grundrente sei ein finanzieller Kraftakt, gar keine Frage. Er finde es allerdings "schon fast unverschämt", dass einige Lobbyisten Geld für Wirtschaftshilfe forderten, aber bei der Grundrente sparen wollten. Heil: "Das ist ein verheerendes gesellschaftliches Signal. Es geht ja schließlich um die Helden des Alltags, wie sie jetzt genannt werden."

Gründe für das Umfragetief der SPD sind momentan nicht so wichtig

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD will sich momentan nicht damit beschäftigen, warum die SPD - anders als die Union - nicht aus dem Umfragetief herauskommt. "Wo immer das dran liegen mag, es ist im Moment ehrlich gesagt nicht so wichtig." Man habe gerade andere Dinge zu tun. Vor allen Dingen müsse man dafür sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger durch Handeln des Staates gut durch diese schwierige Zeit kämen. Man müsse auch die Wirtschaft wieder in Gang bringen.

Heil will sich erst im kommenden Jahr im Wahlkampf mit der Akzeptanz der SPD befassen, wenn die Bundestagswahl ansteht. "Es ist auch richtig, darüber zu reden, wie es nach 2021 in Deutschland weitergeht. Und wer am Ende profitiert, wem die Menschen vor allen Dingen zutrauen, nach der Amtszeit von Angela Merkel das Land zu führen, diese Frage wird definitiv im nächsten Jahr entschieden."