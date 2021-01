Die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, Monika Grütters, ist optimistisch, dass Kultureinrichtungen nicht als Letzte an der Reihe sein werden, wenn die jetzigen Lockdown-Maßnahmen wieder gelockert werden.

Die Kulturstaatsministerin sagte im SWR-Interview der Woche: "Die Kultureinrichtungen haben so erstklassig und mit so viel Sorgfalt die Hygienekonzepte im Sommer alle in ihren Häusern umgesetzt, dass sich zum Beispiel in Museen ganz bestimmt niemand infiziert - mal abgesehen davon, dass sie ihre Besucherströme sehr genau organisieren können, haben sie natürlich Lüftungsanlagen, die hervorragend sind. Das war schon vor Corona so.“

Somit könnten bei Lockerungen sehr schnell und als Erstes auch Museen dabei sein. Anschließend könne man auch über eine Wiederöffnung der Kinos reden und ebenfalls über Bühnen-Vorstellungen, sagte Grütters im SWR.

Grütters erinnert an Wirtschaftshilfen

Kulturschaffende können in der Corona-Krise auf wirtschaftliche Hilfe durch den Staat zählen, das hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters bekräftigt. Gerade für Solo-Selbstständige sei das wichtig, weil diese zwar oft keine Fixkosten wie Büromiete oder Fachpersonal hätten, aber gleichwohl wie ein eigenes Unternehmen arbeiteten.

"Es war schwer für diese spezielle Lebenssituation ein Einvernehmen über mögliche Hilfen zu bekommen, das auch beihilferechtlich und juristisch und sozialrechtlich akzeptiert wird", sagte Grütters. Somit könnten Solo-Selbstständige Hilfen bis zu 5.000 Euro ohne Inanspruchnahme eines Steuerberaters beantragen, nämlich auf der Plattform des Wirtschaftsministeriums.

Monika Grütters und Alfred Schmit SWR

Grütters für Laschet

Die Wahl von Armin Laschet zum neuen CDU-Vorsitzenden findet Grütters gut: "Wir haben uns für eine Mannschaftslösung und für einen Kurs der Mitte entschieden. Darüber freue ich mich, denn ich glaube, Wahlen werden in der Mitte gewonnen, und Armin Laschet hat bewiesen, dass er Wahlen gewinnen kann."