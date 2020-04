Das Gesundheitskriterium in der Coronavirus-Krise stehe zwar an erster Stelle, doch danach sollten Entscheidungen in der Gesellschaft verhandelt werden - das sagt der Sozialforscher Georg Lämmlin im SWR Interview der Woche.

Wichtige politische Entscheidungen müssen nach Ansicht des evangelischen Sozialforschers und Theologen Georg Lämmlin mit breiter Beteiligung ausgehandelt werden. In der Coronavirus-Krise das Gesundheitskriterium an die oberste Stelle zu setzen, sei zwar angemessen. Darüber hinaus sollten sich politische Entscheidungen aber nicht nur an Sachkriterien orientieren, sondern gesellschaftlich abgewogen und verhandelt werden.

Dies, betont der Leiter des sozialwissenschaftlichen Instituts der evangelischen Kirche in Deutschland, gelte auch für Fragen des Klimawandels.

Georg Lämmlin im Gespräch mit Nela Fichtner

Lämmlin: Optimismus besonders wichtig

In der aktuellen Situation zögen Menschen aus einer optimistischen Lebenseinstellung Kraft, die letztendlich auf christliche Werte zurückgehe. Die Säkularisierung, sagt der Sozialforscher im Interview, habe dazu geführt, dass die Oster-Erfahrung in eine grundsätzlich optimistische Lebenshaltung eingegangen sei, die jetzt für die Menschen wichtig sei.

Nach einer aktuellen Umfrage des sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD (Evangelische Kirche in Deutschland) profitierten Menschen in der Krise von ihrer Spiritualität, sagt Lämmlin. Dies gelte vor allem für Menschen, die eng mit ihrer Konfession, eng mit der Kirche verbunden seien.

"Ich glaube, dass das Thema der optimistischen Lebenseinstellung ein wichtiger Punkt ist." Professor Georg Lämmlin

Lämmlin: Spirituelle Menschen brauchen Raum für Glauben

Darüber hinaus schöpften Menschen allgemein aus ihrer optimistischen Lebenshaltung und der Erfahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts Kraft. Diese würden sie zwar nicht mit Religion in Verbindung bringen, doch christliche Werte seien darin eingegangen, betont der Theologe im SWR.

Kirche spielt laut Lämmlin besonders für die Menschen eine wichtige Rolle, denen spirituelle Bedürfnisse wichtig sind. Gerade in einer Zeit, die den Menschen häufig zusetze, sei das wichtig.

"Es gibt in der Tat so etwas wie ein Unbehagen an der modernen Gesellschaft mit ihren Zumutungen, für das Menschen einen Ort brauchen, an dem sie dieses Unbehagen fühlen können, wie auch Formen, mit denen sie damit umgehen können", sagt er im Interview.

Der Botschaft der Kirche eine Stimme geben

Diese Orte könnten sich zu Nischen ausbilden, in die sich Menschen zurückziehen könnten. Problematisch wäre, wenn das zu einer Abgrenzung der Menschen führe.

Georg Lämmlin hält es für umso wichtiger, dass sich die Kirchen mit ihren Vertreterinnen und Vertretern im öffentlichen Diskurs äußern und der Botschaft ihrer Kirche eine Stimme geben.

