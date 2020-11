per Mail teilen

Der CDU-Politiker und Bewerber um den Parteivorsitz, Friedrich Merz, fordert im SWR-Interview eine starke Haltung Europas gegenüber Russland. In der Corona-Krise hält Merz neue Schulden zwar für gerechtfertigt, trotzdem verlangt er in der Haushaltspolitik Disziplin.

Die Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalnys und der so genannte Tiergartenmord seien nicht nur Indizien, sondern "das ist die Handschrift der russischen Regierung", sagte Merz im SWR-Interview der Woche. Man müsse erkennen, dass Russlands Präsident Wladimir Putin kein Interesse an einem geschlossenen Auftreten Europas habe.

Umgekehrt müsse Deutschland ein sehr großes Interesse daran haben, "eine gemeinsame Haltung so zu finden, dass das in Moskau Eindruck macht." Das gelte auch gegenüber den USA oder China.

Merz: Auch in der Krise sorgfältig mit Geld umgehen

In der Haushaltspolitik mahnt Merz Disziplin an. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) gehe mit dem Geld der Steuerzahler zwar zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch vernünftig um. Er sei aber irritiert, so Merz, wenn Scholz - auch schon vor der Corona-Krise - sage, wir könnten uns alles leisten.

"So einen Satz aus dem Mund eines Finanzministers hat es in Deutschland noch nie gegeben." Friedrich Merz (CDU) im SWR

Die hohe Neuverschuldung des Bundes in der Corona-Krise hält Merz zwar für gerechtfertigt. Aber "wenn jetzt die notwendigen Ausgaben gemacht werden, heißt das nicht, dass im Windschatten dieser geöffneten Schleusen jetzt jeder Ausgabenwunsch erfüllt werden kann." Auch in der Krise müsse man sorgfältig mit den Staatsfinanzen umgehen.

Das gesamte Interview der Woche mit Friedrich Merz zum Nachlesen