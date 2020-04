per Mail teilen

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner fordert in der andauernden Coronavirus-Krise mehr Hilfe für mittelständische Unternehmen. Das sagte er im SWR Interview der Woche. Die Bundesregierung müsse täglich prüfen, wann und wie die derzeitigen Einschränkungen aufgehoben werden können.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat angeregt, dass in der Corona-Krise auch die Finanzämter mithelfen könnten, die Wirtschaftslage zu stabilisieren. Im SWR Interview der Woche sagte Lindner, die deutsche Finanzverwaltung könnte genutzt werden, kleinen und mittelständischen Unternehmen schnell und direkt zu helfen: Gutschriften auf vorabgezahlte Steuern etwa könnten dazu beitragen, dass mittelgroße Firmen in der Krise stabil bleiben.

Dauer 24:25 min FDP-Chef Lindner: "Regierung muss jeden Tag daran arbeiten, diesen Zustand zu überwinden" Christian Lindner, Vorsitzender der FDP, im SWR Interview der Woche mit Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmit.

Erleichterung bei Steuern helfe schneller als Kredite

Dies würde besonders mittelgroßen Betrieben schneller helfen als ein Kredit, so Lindner. Insgesamt forderte der FDP-Chef mehr Unterstützung für deutsche Mittelständler in der Corona-Krise. Der Bund solle ähnlich handeln wie Nordrhein-Westfalen und Soforthilfen auch für Betriebe mit bis zu 50 Beschäftigten geben, um diese vor der Pleite zu bewahren. Und zwar in der Größenordnung bis 25.000 Euro. Förderkredite seien zwar gut, aber viele Betriebe kämen dafür nicht infrage, weil die Banken hohe Eigenmittel dafür verlangten.

"Vor allem ist unsere Sorge, dass diese Hilfen nicht schnell genug gewährt werden können, weil die Verwaltung bei den Förder- und Geschäftsbanken stark beansprucht ist." Christian Lindner

Keine Extra-Steuer für Vermögende

Eine Sonder-Abgabe für Vermögende, wie Linke und SPD sie gefordert haben, lehnt Lindner ab. Es gelte im Gegenteil, für die Zeit nach der Krise Vermögen zu erhalten und neu aufzubauen, so der FDP-Vorsitzende.

In den vergangenen Jahren hätten viele Firmen hohe Steuerzahlungen geleistet. Es sei nicht einzusehen, warum jetzt in der Krise Rettungsschirme für Unternehmen aufgespannt würden und gleichzeitig schon wieder von Abgaben die Rede sei.

Kontaktverbote: Bundesregierung soll täglich prüfen

Mit Blick auf einen Ausstieg aus den jetzigen Kontaktverboten wegen der Corona-Pandemie hat Lindner die Bundesregierung aufgefordert, täglich zu prüfen, wann dies möglich sei.

"Ein Datum anzugeben wäre nicht seriös, aber jeden Tag muss die Regierung daran arbeiten, dass wir schnellstmöglich diesen Zustand überwinden können. Das ist nicht nur eine Frage der wirtschaftlichen Belastungsgrenze, sondern das ist eine Frage der Grundrechte in unserer Verfassung. Darauf hat auch der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts gerade hingewiesen." Christian Lindner

Eine stufenweise Rückkehr zu gewohnten Zuständen müsse sich an mehreren Fragen messen, so Lindner: Unter anderem daran, ob im Gesundheitssystem genügend Schutzausrüstungen vorhanden seien, ob genügend Tests vorrätig seien, und ob die Behörden auch Infektionswege nachvollziehen und aufzeichnen könnten. Dann könne man wieder daran denken, Schulen und Universitäten, Gastronomie, Geschäfte und andere Betriebe wieder hochzufahren, so Lindner im SWR.

Manuskript zum SWR Interview der Woche mit Christian Lindner