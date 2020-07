"Es waren sehr, sehr herausfordernde Wochen" - das sagt Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) über die Corona-Krise. Im SWR Interview der Woche zieht er Bilanz und gibt Einblicke in die Zukunft mit Corona und darüber, was er über eine erneute Kandidatur denkt.

Sie sei noch nicht vorbei, die Krise, sagt Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) im SWR Interview der Woche. Daher wolle er weiter vor zu großer Sorglosigkeit in der Corona-Krise warnen. "Wenn ich manche Szenen sehe, habe ich schon Sorge, dass je mehr die Zahlen sinken, desto mehr glauben die Menschen, jetzt ist es eigentlich vorbei. Aber es ist nicht vorbei", so Kretschmann.

Regeln müssen weiter eingehalten werden

Zwar sei die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken sehr viel geringer, aber die Gefahr sei genau die gleiche geblieben. Nun komme es darauf an, sich weiter an die Regeln zu halten. Dazu gehörten Abstand halten und Masken zu tragen. Was den Schulunterricht nach den Sommerferien angehe, so hofft Kretschmann, dass dieser wieder weitestgehend so stattfinden kann, wie vor Corona.

Nina Barth führt das Interview der Woche mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. SWR SWR 2020

Gewalt gegenüber der Polizei nimmt zu

Doch auch neben Corona gibt es noch andere Themen, die Kretschmann beschäftigen. Mit großer Besorgnis schaut er auf die Ausschreitungen in Stuttgart. Er wolle genau wissen, was das für junge Männer gewesen seien, aus welchen Milieus sie stammten und was dahinter stecke, so Kretschmann. Es sei bekannt, dass die Gewalt und die Respektlosigkeit gegenüber der Polizei zunehme. "Es ist etwas, was mich hochgradig besorgt macht", sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident.

Kretschmann will es nochmal wissen

Trotz aller Krisen steht für Kretschmann aber die Entscheidung schon fest, noch einmal bei der Landtagswahl im kommenden Frühjahr als Ministerpräsident zu kandidieren. Diese Entscheidung, so Kretschmann, habe auch die Erfahrung in der Corona-Krise in den vergangenen Monaten nicht ins Wanken gebracht: "Krisen muss man annehmen, man darf nicht mit ihnen hadern".

