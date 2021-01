per Mail teilen

Nach den russischen Luftangriffen in der syrischen Region Idlib ist die Zahl der Opfer nach Angaben von Aktivisten gestiegen. Mindestens 78 Rebellen sind demnach getötet worden. Rund 100 weitere seien verletzt, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Russische Jets hätten eine islamistische Miliz angegriffen, die mit der Türkei verbündet ist. Ein Sprecher der Rebellen bestätigte die Bombardements. Syrische Regierungstruppen hatten im Frühjahr 2019 mit einer Offensive in der Region begonnen, die als letzte Rebellenhochburg in dem Land gilt. Rund 1,4 Millionen Menschen wurden durch die Kämpfe vertrieben.