Nach dem Tod von mindestens 33 türkischen Soldaten im syrischen Idlib sind am Freitag die Nato-Botschafter zusammengekommen. Die Türkei hatte um das Treffen gebeten. Sie fordert den Beistand der Nato-Partner.

Nach Artikel 4 des Militärbündnisses kann jeder Alliierter um sofortige Beratungen bitten, wenn seiner Meinung nach die "Unversehrtheit des Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit" bedroht ist. In dieser Situation sieht sich die Türkei nun - nach einem Luftangriff in Idlib, bei dem mindestens 33 türkische Soldaten getötet und über 30 weitere verletzt wurden. Konkret fordert die Türkei nun eine Flugverbotszone in der umkämpften Provinz.

Russland steht im Zentrum der türkischen Kritik

Verantwortlich für den tödlichen Luftangriff sei die syrische Regierung, heißt es aus Ankara. Da die syrischen Truppen von Russland unterstützt werden, steht somit auch Moskau mit im Zentrum der türkischen Kritik.

Türkei dementiert Änderung ihrer Flüchtlingspolitik

In Bezug auf das Flüchtlingsabkommen mit der EU wies die Türkei am Freitag Berichte zurück, wonach sie Flüchtlingen im Land die Grenzen in Richtung Europa geöffnet habe. Das teilte ein Sprecher des türkischen Außenministeriums mit. Allerdings könnten sich innerhalb des Landes immer mehr Menschen auf den Weg in Richtung der türkischen Außengrenzen machen.

Russland wirft Türkei Zusammenarbeit mit Terroristen vor

Die russische Regierung wirft der Türkei vor, ihre Soldaten seien mit al-Kaida Terroristen in eine Region Syriens vorgedrungen, in der sie nicht sein dürften. Die Türkei bekämpft in Nordsyrien mit islamistischen Rebellen kurdische Milizen.

EU ruft zur Deeskalation auf

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell warnte unterdessen vor einer dramatischen Verschärfung des Konflikts. Die Eskalation müsse umgehend enden, schrieb er am Freitag auf Twitter. "Es besteht das Risiko, in eine große offene internationale militärische Konfrontation zu rutschen." Borrell rief alle Seiten zur Deeskalation auf. Zivilisten würden in Gefahr gebracht und es werde unerträgliches Leid verursacht. "Die EU wird alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz ihrer Sicherheitsinteressen in Erwägung ziehen."