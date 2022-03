Meinung: Ich fühle mich betrogen

Soll das alles nur Illusion gewesen sein: Die Jahrzehnte Frieden und Sicherheit in Europa mit der Einsicht, dass es besser ist, Handel zu treiben als Krieg zu führen? Unser Kolumnist Gerhard Leitner fühlt sich um einige Gewissheiten betrogen.

Ich fühle mich betrogen. Betrogen von der Geschichte, betrogen vom eigenen Urteilsvermögen. Betrogen um einige Gewissheiten. Soll das alles nur Illusion gewesen sein: die Jahrzehnte von Frieden und Sicherheit in Europa nach den Balkankriegen? Die Annahme, dass der Mensch eingesehen hat, dass es besser ist zu reden und Handel zu betreiben, statt zu zeigen wer der Stärkere ist, statt andere zu überfallen und zu töten?

Oder nehmen wir den viel beachteten US-amerikanischen Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, der 1989 mit seiner berühmten These vom "Ende der Geschichte" festgestellt hat, dass totalitäre Systeme zum Scheitern verurteilt seien, weil sie dem Grundgedanken des Liberalismus widersprechen. Was waren wir naiv als die Mauer fiel – "jetzt wird alles gut". Pustekuchen! Es fühlt sich so falsch an, dass jetzt Themen aus der Kindheit wiederkommen, über die ich bis vor Kurzem noch nostalgisch geschmunzelt habe – weil sie zum Glück längst vorbei sind. Wie alte Agentenfilme, in denen natürlich das Böse in Moskau zu Hause war. Und jetzt ist genau so ein Ex-KGB-Agent der Bösewicht.

Noch so eine Gewissheit: Eine Energiekrise wie in den 70er Jahren wir es dank moderner Technik und internationaler Vernetzung nicht mehr geben. Doch jetzt hat sogar jemand wieder autofreie Sonntage vorgeschlagen. Erinnern Sie sich noch: 1998 haben die Grünen auf ihrer Bundesdelegiertenkonferenz in Magdeburg gefordert, der Preis für Benzin müsse schrittweise auf 5 D-Mark pro Liter ansteigen. Damals keine Chance, weil völlig absurd – auf einmal ist das Realität.

Preise gehen irrational hoch

Aber nicht etwa aus Umweltgründen und nicht etwa, weil das Öl bereits knapp wäre, sondern weil jetzt Angst im Spiel ist. Dann gehen die Preise irrational hoch. Die Frage, wer sich da im Moment gerade bereichert, lassen wir mal offen. Aber auf einmal drehen die Menschen die Heizung runter und schleichen mit 100 auf der Autobahn, um Sprit zu sparen. Plötzlich geht das alles ganz schnell.

Was für eine Ohrfeige für die Jugendlichen, die seit Jahren weltweit mit Fridays for future für die Rettung des Klimas auf die Straßen gehen. Der Wahnsinnige aus dem Kreml schafft es, uns in wenigen Tagen zu Energieaposteln zu erziehen. Leider kommt der Impuls von der falschen Seite. „Die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende“ und ich fühle mich um viele Gewissheiten betrogen.