Meinung: Ich fahre gerne Auto

Ich fahre gerne Auto – weil ich mit Bus und Bahn zur Arbeit dreimal so lange brauche. Da hilft kein 9-Euro-Ticket, sondern nur Spritsparen und selbstauferlegtes Tempolimit auf der Autobahn, meint Gerhard Leitner.

Ich weiß gar nicht, ob man das heute überhaupt noch sagen darf, aber ich muss zugeben: Ich fahre gerne Auto. Und ich behaupte, nach einigen Jahrzehnten auch ganz gut. Es macht mir Spaß, das Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer zu antizipieren. Die Wahrheit ist aber auch: Ich fahre ebenso gerne mit Bus und Bahn. Bahnhöfe fand ich schon immer faszinierend als der Ort des freudigen Wiedersehens. Am gleichen Bahnsteig fließen Tränen des Abschieds, dazwischen rennen Menschen, um den Anschlusszug noch zu bekommen. Großartig. Und die ganze Logistik – auch wenn alle immer über die Bahn schimpfen! Einfach reinsetzen und kutschiert werden, ohne einen Finger krumm zu machen. Das ist die vollendete Form des autonomen Fahrens. Da braucht man keinen Herrn Musk und wie die anderen Visionäre alle heißen. Diese Erfindung gibt es schon seit fast 200 Jahren.

Am 7. Dezember 1835 wurde mit der sechs Kilometer langen Strecke von Nürnberg nach Fürth die erste deutsche Eisenbahnverbindung eröffnet. Derzeit gibt es knapp 35.000 Schienenkilometer in Deutschland. Aber dummerweise halt eben nicht von meiner Haustüre in Karlsruhe zum Funkhaus in Baden-Baden. Die Wahrheit ist: Für eine Strecke von einer halben Stunde mit dem Auto brauche ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln, je nach Uhrzeit, bis zu eineinhalb Stunden. Und da die Züge und Busse ja nicht auf den Arbeitsbeginn abgestimmt fahren, kommen da schnell zwei Stunden zusammen – pro Fahrt. Macht insgesamt fast vier Stunden Fahrt für zwei mal 40 Kilometer. Und das wohlgemerkt im Umfeld eines Ballungsraums und nicht etwa auf der Schwäbischen Alb oder in der Westpfalz. So verlieren Bus und Bahn ganz schnell an Faszination. Da ist es auch egal, wie viel das Ticket kostet, ob neun Euro oder ganz kostenlos – das macht die Strecke nicht kürzer oder schneller!

Es ist nicht so, dass ich es nicht trotzdem immer wieder mal mache, je nach Dienst gönne ich mir den umweltschonenden Luxus. Das geht aber nur, wenn die oben beschriebenen Bedingungen perfekt sind. Und in den nächsten drei Monaten sind sie das ganz bestimmt nicht. Aber zum Glück bin ich nicht darauf angewiesen. Der einzige Ausweg ist, so zu fahren, wie man es jetzt auf der Autobahn immer mehr erlebt: Mit selbst auferlegtem Tempolimit, um Sprit zu sparen. Leider ist die Politik nicht in der Lage, die einfachste aller Umweltschutzmaßnahmen zu ergreifen, die man sofort umsetzten könnte. Vielen Dank FDP!

In allen anderen europäischen Ländern klappt das und fühlt sich wunderbar und sicher an, wenn keiner schneller als 130 fährt. Aber viele Autofahrer nehmen das jetzt selbst in die Hand. Hoffentlich bleibt das auch so, auch wenn die Spritpreise jetzt künstlich gedrückt wurden – für die Energiesteuersenkung verzichtet der Bund auf geschätzte drei Milliarden Euro. Eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen wäre sicher günstiger. Wie auch immer: Die Challenge heißt jetzt Spritsparen. Und wissen Sie was: Es ist fast so wie autonomes Fahren, wenn man sich mit 100 zwischen die Lastwagen klemmt und die Stressfahrer links vorbeiziehen lässt. Verbrauch: unter vier Liter Diesel, Zeitverlust: etwa sechs Minuten – also sechs Minuten, die ich länger gutes Radioprogramm hören kann!