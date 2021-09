IAA startet: So sieht die Mobilität der Zukunft aus

Eine PS-Schau in riesigen Hallen mit glamourösen Bühnen-Shows - das war die Automesse IAA bisher. In diesem Jahr soll alles anders werden.

Am 7. September startet die Internationale Automobilausstellung (IAA) mit einem neuen Konzept in München. Etwa 60 Unternehmen aus Baden-Württemberg sind dabei - und präsentieren auch E-Bikes.

Windrädchen im Mercedes-Look: Mercedes-Benz zeigt auf der IAA die gesamte Bandbreite seines aktuellen und künftigen Elektromobilitäts-Portfolios. SWR Sabrina Fritz

IAA erstmals in München - mit neuem Konzept

In diesem Jahr findet die IAA erstmals nicht in Frankfurt am Main statt, sondern in München. Sie will neben Autos auch andere Mobilitätsformen zeigen sowie keine PS-Schau in geschlossenen Hallen mehr sein - stattdessen eine Messe zum Ausprobieren und Diskutieren.

BW-Unternehmen gut vertreten

Mitten in der Münchener Innenstadt haben auch Unternehmen aus Baden-Württemberg wie Bosch, Porsche oder Mercedes große Stände aufgebaut. Fehlen werden dagegen Aussteller wie Toyota oder der Stellantis-Konzern mit seinen Marken Fiat, Peugeot, Citroen oder Chrysler. Wegen der Corona-Pandemie werten es die Veranstalter - der Verband der Automobilindustrie (VDA) und die Messegesellschaft München - aber schon als Erfolg, dass die Messe überhaupt stattfinden kann.

E-Mobilität zentrales Thema der Automesse

Die Autobranche setzt auf die E-Mobilität. Das ist an den Modellen zu sehen, die Hersteller wie Daimler, Porsche oder VW präsentieren. Schon vor Messebeginn hat Mercedes-Benz seine neuen, rein elektrischen Modelle gezeigt. Daimlerchef Ola Källenius sagte dem SWR, das Unternehmen zelebriere in München die "Mobilität der Zukunft". Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche will ein "Rennauto der Zukunft" vorstellen, Details dazu verriet der Konzern vorab noch nicht.

Unter anderem ist der neue Smart Concept#1 auf der IAA Mobility zu sehen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Bosch-Chef Volkmar Denner sagte vor Beginn der IAA, die Elektromobilität werde für das Unternehmen zum Kerngeschäft, die CO2-freie Mobilität zu einem Wachstumsfeld. Der Zulieferer rechnet damit, dass 2035 weltweit 60 Prozent aller Neuzulassungen Elektroautos sein werden.

Volkswagen peilt bis 2030 in Europa einen Absatzanteil von mindestens 70 Prozent an reinen E-Autos an. "Wir machen Tempo bei der Umsetzung, bringen jedes Jahr ein neues Elektrofahrzeug", sagte Markenchef Ralf Brandstätter. VW investiere Milliarden in neue E-Autos und die Digitalisierung.

Weltweiter Rohstoffmangel sorgt weiterhin für Unruhe in der Autobranche

Nach wie vor beschäftigt die Branche allerdings der weltweite Rohstoffmangel und seine Folgen: Denn die für die E-Mobilität benötigten Chips und Batteriezellen sind momentan knapp. Das wird nach Einschätzung der Unternehmen in naher Zukunft so bleiben: Der Autozulieferer Bosch geht beispielsweise davon aus, dass sich der Engpass zwar etwas abmildert, die Lage aber auch nächstes Jahr noch angespannt bleibt.

Daimler-Chef Källenius rechnet sogar erst 2023 mit einer Entspannung, weil die Nachfrage stark steige und die Produktion nicht nachkomme. Auch der Autozulieferer Continental geht davon aus, dass die Chipkrise die Autoindustrie auch im kommenden Jahr noch begleiten werde. Zuletzt hätten Werksschließungen bei Chipfertigern in Malaysia, Vietnam und den Philippinen belastet.

"Grünes Täuschungsmanöver": Umweltschützer kündigen Demos gegen IAA an

Umweltorganisationen geht der Wandel hin zur E-Mobilität nicht schnell und nicht weit genug. Sie haben deshalb etliche Protestaktionen während der IAA angekündigt. Das Bündnis "Sand im Getriebe" plant beispielsweise eine Blockade der Messe mit "tausenden Menschen", zu einer Demonstration und Radsternfahrt des Bündnisses #Aussteigen werden zehntausende Teilnehmende erwartet. Aus Sicht von Marion Tiemann von Greenpeace ist die IAA trotz ihres neuen Konzepts nicht glaubwürdig: Sie sei "ein Schauspiel" und schaue man hinter die Kulissen, "findet man dasselbe schmutzige Geschäft".

Umweltschützer halten auch die neue IAA für ökologisch unzeitgemäß. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Jan Petermann

Die Münchner Polizei rechnet in dieser Woche mit ihrem größten Einsatz in 20 Jahren. Bis zu 4.500 Polizistinnen und Polizisten sind eingeplant. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hatte im Vorfeld vor gewalttätigen Protesten gewarnt, das wiesen die Klimaaktivisten allerdings zurück: Von ihnen werde keine Gewalt ausgehen.

Auch Fahrräder und E-Bikes auf IAA

Eine Rolle spielen dieses Jahr auch andere Formen von Mobilität: Der Stuttgarter Autozulieferer Bosch zeigt unter anderem E-Bikes und neue Mobilitätsdienste, die über das Internet funktionieren. Auch zahlreiche Fahrradhersteller und -anbieter sind auf der Messe.