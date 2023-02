Über zehn Millionen Hunde leben in Deutschlands Haushalten. Ihre Hinterlassenschaften beschäftigen Herrchen, Frauchen, Stadtverwaltungen, Straßenreinigung - und Stefan Giese.

Auf manche Dinge kann man sich einfach verlassen. Etwa, dass Messi Weltfußballer des Jahres wird. Ebenso, dass sich die Berliner Ampel am liebsten mit sich selbst beschäftigt. Und nicht zu vergessen: dass Hunde kacken. Letzteres ist übrigens keine Nebensächlichkeit, sondern ein ziemlich – na ja – großer Haufen.

Millionen Plastikbeutel für den Hund

Schließlich leben in deutschen Haushalten geschätzt etwas über zehn Millionen Hunde. Sie sind damit nach Katzen die beliebtesten Haustiere hierzulande. Sie alle fressen, verdauen und machen Häufchen – in der Summe ganz schön viele Häufchen, die in der Regel von Herrchen oder Frauchen in einem Plastikbeutel verpackt in den Mülleimer befördert werden.

Allein in Ludwigshafen gehen pro Jahr etwa eine Million(!) Plastikbeutel für diesen Zweck drauf. Bundesweit sollen es laut einer Schätzung aus dem Jahr 2017 ganze 500 Millionen sein. Ein Riesenmüllberg, zu dem manches Herrchen oder Frauchen offenbar nichts beitragen möchte – und die Hinterlassenschaft des vierbeinigen Freundes an Ort und Stelle liegenlässt.

Tretminen und Rasenmäher

Diese aus naheliegenden Gründen gerne als "Tretminen" bezeichneten Verdauungsreste stoßen bekanntlich nicht auf ungeteilte Freude. Die Stadt Ludwigshafen sieht sich deswegen gezwungen, ein "Hundekotmobil" an besonders betroffene Orte zu schicken. In Speyer ist sogar die Rede davon, dass städtischen Mitarbeitern beim Rasenmähen die Hundekacke auch schon mal um die Ohren fliegt.

Alles eher nicht so appetitlich. Auch der überaus kreative Umgang eines nun ehemaligen Ballettchefs in Hannover mit den Häufchen seines Dackels dürfte für die wenigsten Hundehalter die Lösung sein. Doch die brauchen wir dringend. Denn die Wahrheit ist: Messi wird eines Tages ebenso Geschichte sein wie die Berliner Ampel, aber auf den Hund und seine Verdauung ist Verlass. Ganz gewiss!