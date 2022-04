per Mail teilen

An den Freudenegger Seen in Senden (Kreis Neu-Ulm) hat ein bislang unbekannter Täter Hundeköder ausgelegt. Laut Polizei wurden auf einer Strecke von knapp einem halben Kilometer mehrere Wurststücke mit Nägeln gefunden. Eine Spaziergängerin hatte die Polizei informiert.