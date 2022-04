Meinung: Menschenhilfe geht vor Tierwohl

per Mail teilen

Tierretter haben Hunde und Katzen aus der Ukraine in die Südwestpfalz geholt. Die Kraft und Zeit der Retter wird dringlicher für die Menschen in bzw. aus dem Kriegsgebiet gebraucht, meint Martin Rupps

Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Tierrettung Contwig (Kreis Südwestpfalz) haben Katzen und Hunde aus der Ukraine in die Westpfalz gebracht. Vorausgegangen war eine vierwöchige Quarantäne der Tiere in Polen, wo sie auch entwurmt, gechipt und EU-weit registriert wurden. Die insgesamt acht Katzen und vier Hunde warten jetzt im Pirmasenser Tierheim und der Katzenhilfe Großbundenbach auf neue Zuhause.

Ich schaue auf das Gruppenfoto der Helfenden mit den geretteten Tieren nach langer Fahrt. Zweifellos haben sie größere Strapazen auf sich genommen, als ich es im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg tue – ich bin „nur“ Sammler von Sachspenden und Geflüchteten-Pate. Aber das Foto aus Contwig ruft ungewollt Bilder in mir auf: Ukrainische Frauen und Kinder verlassen ihre Heimat, die von russischen Soldaten beschossen wird. Erschöpft, verzweifelt, mit ihrer Habe im Rucksack kommen sie in Polen oder Deutschland an.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Da frage ich mich, ob die Kraft und Zeit der Contwiger Tierretter nicht dringlicher für diese Menschen in bzw. aus der Ukraine gebraucht wird.

Ich versichere Ihnen, ich liebe Tiere, besonders Hunde. Die Liebe zu einem geretteten Hund aus Griechenland oder Rumänien kann ich gut nachvollziehen. Aber Katzen und Hunde aufwändig bergen an einem Kriegsschauplatz, wo schon jede Hilfe für Menschen niemals genügen kann? Und in ein Land bringen, wo die Tierheime sowieso schon voll sind? Nein, so groß ist mein Herz für Tiere nun doch nicht.