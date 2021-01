Der diesjährige Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik geht an Marcel Beyer. Er wurde in Tailfingen geboren und lebt jetzt in Dresden. Die Jury würdigte in einer Video-Sitzung den bei Suhrkamp erschienenen Gedichtband "Dämonenräumdienst" als herausragende Neuerscheinung des Jahres 2020. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.