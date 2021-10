Hospitalisierung: Besser geschätzt als gezählt

Die Hospitalisierungsinzidenz verharmlost die Lage, weil die Meldungen zu spät eingehen. Deshalb schätzt das RKI lieber die Krankenhausaufnahmen, um Trends präziser zu erkennen.

Das Robert Koch-Institut (RKI) schätzt künftig, wie viele COVID-19-Erkrankte ins Krankenhaus kommen. Denn die Hospitalisierungsinzidenz fällt systematisch zu niedrig aus, weil die Meldedaten der realen Situation in den Kliniken hinterherhinken. Eine Schätzung birgt zwar auch Unsicherheiten. Aber offensichtlich sind die geschätzten Werte deutlich näher an der Realität als die gemeldeten. Das zeigen erste Auswertungen des RKI. Denn die Unterschätzung durch die gemeldeten Zahlen ist tagesaktuell hoch. Im Nachhinein steigt die Anzahl der Krankenhauseinweisungen durch Nachmeldungen fast immer an. Nicht selten erweist sich der Wert später als doppelt so hoch. Um echte Trends zu sehen, hilft die reine Hospitalisierungsinzidenz deshalb wenig. Das sogenannte Nowcasting könnte das jetzt ändern.

Das Modell ist näher an der Wirklichkeit

Um den Meldeverzug auszugleichen, arbeitet das RKI jetzt mit einem Modell zur Abschätzung der wirklichen Entwicklung bei den Krankenhauseinweisungen: Dazu werden die Fallmeldungen der letzten Wochen und das Meldeverhalten der Kliniken analysiert. Zusammengenommen lässt sich damit - sehr vereinfacht gesagt - berechnen, wie viele Menschen wahrscheinlich aktuell wegen einer COVID-19-Erkrankung ins Krankenhaus eingewiesen werden. Es klingt absurd: Aber die Schätzung bildet die Realität besser ab als die real gemeldeten Zahlen.

Warnung kommt zu spät

Laut Infektionsschutzgesetz dient die Hospitalisierungsinzidenz als "wesentlicher Maßstab für die weitergehenden Schutzmaßnahmen". Nur fußt die gesetzliche Lagebewertung auf einer Kennziffer, die die dafür notwendige Entwicklung gar nicht abbilden kann. Fachleute sagen, die Hospitalisierungsinzidenz in ihrer jetzigen Form komme praktisch immer zu spät. Daran Maßnahmen zu knüpfen ist deshalb wenig zielführend, um die Pandemie zu bekämpfen.

Das Nowcasting zeigt: Eigentlich steigen die Hospitalisierungen (grün) gerade sehr wahrscheinlich an, die Meldezahlen suggerieren aber eine sinkende Tendenz. SWR Screenshot RKI Wochenbericht vom 14.10.2021

(Quelle: RKI Wochenbericht vom 14.10.2021)

Festhalten am falschen Wert

Viele Länder haben Infektionsschutz-Maßnahmen trotzdem formell an die Hospitalisierungsinzidenz gekoppelt. Meldungen über schwere COVID-19-Fälle, die ins Krankenhaus müssen, laufen ungeachtet dessen weiterhin schleppend bei den Gesundheitsbehörden ein. Die Entwicklung des Indikators verläuft häufig nur auf dem Papier nach unten. Tatsächlich ist der Trend immer wieder ein ganz anderer. Teils dauert es nämlich immer noch mehrere Tage, manchmal sogar Wochen, bis ein Hospitalisierter beim Gesundheitsamt registriert wird. Gesetzlich und in den Landesverordnungen bleiben die täglich veröffentlichten Werte bindend, die die Lage massiv unterschätzen. Datenanalysen etwa von NDR oder ZEIT Online belegen, dass diese Unterschätzung sehr groß ist. Den Gesundheitsbehörden ist das hinlänglich bekannt. Trotzdem halten die Länder an den tagesaktuellen Hospitalisierungsinzidenzen fest.

Reaktion auf Kritik

Das Robert Koch-Institut hat dafür massiv Kritik eingesteckt, obwohl es selbst nur geringen Einfluss auf die Datenqualität hat. Die Ursachen liegen tiefer im Meldeweg: Papiermeldungen per Fax ans örtliche Gesundheitsamt führen zum hohen Zeitverzug. Abermals sind die Gesundheitsbehörden auf die Kooperationsbereitschaft von Kliniken und Ärzten angewiesen. Und wieder einmal bleibt es entscheidend, wie schnell die Gesundheitsämter vor Ort Papiermeldungen verarbeiten können. Mit dem erstmals am 14. Oktober 2021 veröffentlichten Nowcasting geht das RKI jetzt in die Gegenoffensive und versucht, die Lücken und Tücken des Systems mit Mathematik auszumerzen. Die Notwendigkeit einer Schätzung belegt gleichzeitig eindrücklich, wie das RKI zur Aussagekraft der Hospitalisierungsinzidenz steht. Die politische Entscheidung, welche Indikatoren gesetzlich relevant sein sollen, kann das RKI offenbar auch mit dieser Fachexpertise nicht beeinflussen.

Bewährtes Verfahren mit Unsicherheiten

Das Nowcasting ist ein gängiges Prognose-Verfahren, das Epidemiologen am staatlichen Institut routiniert einsetzen. In der Pandemie kam es schon beim Reproduktionswert zum Einsatz. Damit schätzt das RKI die Dynamik der Neuinfektionen. Bei der Hospitalisierungsinzidenz haben Fachleute des Instituts eine neue Berechnungsmethode entwickelt. Die ersten Analysen zeigen zwar, dass die Prognosen die später tatsächlich eingetretenen Werte vergleichsweise gut treffen. Dennoch bleibt eine solche Schätzung zu einem gewissen Maß unpräzise. Einmal mehr ist also nicht der einzelne veröffentlichte Tageswert, sondern der Trend entscheidend. Der lässt sich nicht an den veröffentlichten Hospitalisierungsinzidenzen ablesen, aber künftig eben am Nowcasting.