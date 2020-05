In China hat der Nationale Volkskongress das umstrittene Sicherheitsgesetz für das autonome Hongkong gebilligt. Damit setzt sich Peking über das Parlament der Sonderverwaltungszone hinweg und nimmt so starken Einfluss auf Hongkong wie noch nie. Das neue Gesetz richtet sich offiziell gegen staatsfeindliche Aktivitäten. Regierungsgegner in Hongkong fürchten um ihre Freiheiten - zumal die chinesische Regierung mit Inkrafttreten des Gesetzes auch Polizei und Geheimdienste in Hongkong stationieren kann. In der ehemaligen britischen Kronkolonie gibt es seit Jahren Widerstand gegen den wachsenden Einfluss Chinas.