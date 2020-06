per Mail teilen

Die Regierung in Hongkong hat ihren Haushalt verabschiedet. Um die finanziellen Folgen der monatelangen Proteste und den Ausbruch des Coronavirus abzumildern, bekommt jeder Einwohner umgerechnet 1.200 Euro. Finanzminister Julius Chan geht davon aus, dass Hongkongs Wirtschaft von 2021 bis 2024 real um durchschnittlich 2,8 Prozent wächst. Für dieses Jahr rechnet er aber mit einem Rückgang von bis zu 1,5 Prozent. Die Wirtschaft in Hongkong leidet an den Folgen der monatelangen oft gewalttätigen Proteste, die das öffentliche Leben zum großen Teil lahm legten.