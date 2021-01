Auch im öffentlichen Dienst würden viele Beschäftigte gerne von zu Hause arbeiten. Doch dafür fehlen meist die technischen Voraussetzungen – sagt Beamtenbund-Chef Silberbach im SWR: "Wir haben jahrelang auf Kante genäht – das rächt sich jetzt!"

Der Vorsitzende des deutschen Beamtenbundes, Ulrich Silberbach, wünscht sich mehr Homeoffice im öffentlichen Dienst. Dass die Bundesregierung Homeoffice verpflichtend macht, hält er für richtig. Er sagt aber auch: "Die Realität sieht anders aus."

Laut einer Studie sei Heimarbeit auf Bundesebene für 67 Prozent der Beschäftigten möglich. Auf Landesebene beziffert Silberbach den Anteil auf 55 Prozent. Im Öffentlichen Dienst der Kommunen könne Homeoffice aber gerade mal von 35 Prozent genutzt werden. "Das ist natürlich weit ab von dem, was wir brauchen."

Hohe Bereitschaft - fehlende Technik

Grund sei vor allem mangelnde technische Ausstattung: "Wir haben über Jahre hinweg den öffentlichen Dienst auf Kante genäht. Und das rächt sich jetzt.“ Es sei versäumt worden, ausreichende Leitungs- und Serverkapazitäten zu schaffen. „Die Bereitschaft ist sehr hoch – aber es fehlt an den technischen Möglichkeiten."

Das gelte auch für die Endgeräte. Auf Grund der rechtlichen Vorgaben sei es oft nicht möglich, den privaten Laptop zu nutzen: "Die Bürgerinnen und Bürger haben einen Anspruch darauf, dass die Steuerunterlagen nicht zu Hause auf dem Schreibtisch liegen, wo die halbe Familie guckt."

Homeoffice - in vielen Bereichen unmöglich

In vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes sei zudem Bürgerkontakt Voraussetzung, weshalb in der Pflege, bei der Polizei, den Ordnungsämtern oder der Bauaufsicht Homeoffice schlicht nicht in Frage komme. In allen anderen Bereichen sei es den Beschäftigten möglich, Homeoffice einzufordern. "Dazu ermuntern wir unsere Kolleginnen und Kollegen, weil wir den Appell der Bundesregierung als wichtig erachten, so viel wie möglich ins Homeoffice zu verlagern."

Silberbach kritisierte, dass es in vielen größeren Behörden das "Problem der Präsenzkultur" gebe: "Viele unserer Führungskräfte schaffen es noch nicht, den Dreh zu finden, wie kann ich auf Entfernung führen." Hier müsse noch mehr Motivation erfolgen, betonte Silberbach.