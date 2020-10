per Mail teilen

Ein möglicher Rechtsanspruch auf Homeoffice ist nach Ansicht des Arbeitsmarktforschers Professor Sell problematisch. Er könnte Jobs abwerten, die sich nicht von zu Hause erledigen lassen.

Es drohe die Gefahr einer weiteren Spaltung der Arbeitswelt, sagt Professor Stefan Sell, Direktor des Instituts für Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung an der Hochschule Koblenz, im SWR. Für Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stelle sich die Homeoffice-Frage nicht.

Verkäuferinnen, Pflegekräfte, LKW-Fahrer oder Polizisten müssten auch während der Corona-Pandemie unter zum Teil gefährlichen Bedingungen weiterhin ihren Dienst versehen. "Das ist sozial höchst selektiv", so Sell. Denn Beschäftigte im Homeoffice hätten in der Regel einen höheren Bildungsabschluss und stünden in der Hierarchie von Unternehmen weiter oben. Sie seien die vermeintlichen Gewinner dieser Arbeitsmarktentwicklung.

Zeiterfassung im Homeoffice notwendig

Für das Arbeiten im Homeoffice sind nach Ansicht des Sozial- und Arbeitsmarktforschers klare Regeln notwendig. Dazu gehöre die vorgesehene Zeiterfassung, um unbezahlte Mehrarbeit zu verhindern. Homeoffice führe außerdem häufig zu einer Zersplitterung des Arbeitsalltags.

"Das ist eine Verletzung der Schutzvorschriften, die wir im Arbeitszeitgesetz haben", sagt Sell. "Deshalb brauchen wir die Zeiterfassung im Homeoffice."

Vorbehalte von Unternehmen und Gewerkschaften

Der von Bundesarbeitsminister Heil geplante Rechtsanspruch von 24 Tagen Homeoffice pro Jahr sei letztendlich nur die "klein geschredderte" Variante des ursprünglichen Entwurfs, sagt der Professor. Die Arbeitgeber kritisierten einen Eingriff in ihr unternehmerisches Recht auf Selbstbestimmung.

Aber auch Gewerkschaften hätten Einwände. "Denken Sie an die Arbeit der Betriebsräte, die sicherlich schwieriger wird, wenn die Beschäftigten im Homeoffice sind – und die Bereiche Arbeits- und Gesundheitsschutz", betont Sell.