Die Corona-Krise hat zu einem Boom beim Homeoffice geführt. Das zeigt eine repräsentative Studie des Digitalverbands D21. Etwa jeder dritte Deutsche hat demnach in diesem Jahr mobil oder von zu Hause aus gearbeitet - eine Verdopplung. Nimmt man nur die Menschen, die immer in einem Büro arbeiten - also nicht zum Beispiel im Krankenhaus oder in einer Werkstatt - dann liegt der Homeoffice-Anteil sogar bei 60 Prozent. Der größte Teil der Befragten sieht auch die Vorteile des Arbeitens von zu Hause aus, nämlich eine größere Flexibilität bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.