per Mail teilen

Trotz anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen plant die Bundesregierung keine Pflicht zum Homeoffice. Das stehe nicht auf der Tagesordnung, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Er appellierte aber, dieses Instrument verstärkt zu nutzen. Im Frühjahr habe der Homeoffice-Anteil höher gelegen. Am kommenden Dienstag wollen Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise wieder beraten - früher als geplant. Seibert sagte, es müsse noch mehr getan werden, um Kontakte zu reduzieren - etwa im öffentlichen Nahverkehr. Das bedeute aber nicht, den ÖPNV einzustellen. Am Morgen hatte das Robert-Koch-Institut von mehr als 22.000 bestätigten Neuinfektionen und 1.113 Todesfällen binnen 24 Stunden berichtet.