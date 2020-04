per Mail teilen

Bundes-Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) plant ein Gesetz für ein generelles Recht auf Homeoffice. Sein Koalitionspartner sieht die Idee kritisch.

CDU-Arbeitsmarktexperte Peter Weiß sagt: Ein Angebot für Homeoffice könne er sich vorstellen, ein Recht darauf allerdings nicht. Im SWR erläuterte der Emmendinger Bundestagsabgeordnete seine Meinung: "Homeoffice ist für manche machbar, aber in der Pflege, für einen Lkw-Fahrer, für den Straßenbahnschaffner, für den Handwerker nicht." Für alle müssten aber die gleichen Rechte gelten.

Dauer 4:53 min "Rechte für Arbeitnehmer müssen für alle gleich sein" SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich im Gespräch mit Peter Weiß, dem arbeitmarkt- und sozialpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Zudem greife man mit einem solchen Schritt in die Arbeitsabläufe und Organisation von Betrieben ein. "Die eigene Organisation des Betriebes muss immer noch der Betrieb selber machen," so Weiß. Diese Hoheit des Betriebes dürfe nicht durch den Gesetzgeber und den Staat reglementiert werden.

Weiß: Voraussetzungen müssen geschaffen werden

Dennoch müsse die Möglichkeit, das Homeoffice zu nutzen, vorangebracht werden. Der Staat müsse die Voraussetzungen schaffen, dass "jedem ein Angebot gemacht werden kann."

Während der Corona-Krise habe sich gezeigt, "was man alles mit Homeoffice machen kann, was man alles mit Videoschalte und Telefonkonferenz machen kann - zu was man früher mühsam die Leute zu irgendeiner Konferenz zusammengetrieben hat." Diese positiven Erfahrungen blieben auch nach der Krise erhalten, ist sich Weiß sicher.

Widerstand der mittelständischen Wirtschaft

Auch die mittelständische Wirtschaft lehnt ein Recht auf Homeoffice ab. Nach der Coronakrise dürfe die Wirtschaft nicht durch zusätzliche Kosten und Bürokratie belastet werden, sagte der Präsident des Branchenverbandes, Carl Martin Welcker, der "Rheinischen Post". Stattdessen solle es freiwillige Regelungen geben.

Auch Arbeitgeber lehnen Plan ab

Auch die Arbeitgeber lehnen den Plan von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ab, das Recht auf Homeoffice gesetzlich zu verankern. Von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hieß es, mit Homeoffice allein könne die Wirtschaft nicht am Laufen gehalten werden. Man brauche keine weiteren Vorgaben, die Wachstum und Flexibilität beschränkten.

Heil will bis zum Herbst ein Gesetz vorlegen, dass Heimarbeit auch nach der Corona-Pandemie ermöglicht. Er sagte der "Bild am Sonntag", jeder, der wolle und bei dem es der Arbeitsplatz zulasse, solle freiwillig von Zuhause aus arbeiten können - entweder komplett oder nur an einzelnen Tagen der Woche. Zuspruch gab es von Vize-Kanzler Olaf Scholz (SPD) und der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt.