Umweltministerin Walker zu steigenden Kraftstoffkosten: "Soziale Härten abfedern"

Autofahrer sind fassungslos über die hohen Spritkosten als Folge des Ukraine-Krieges. Ministerin Walker will Menschen mit niedrigem Einkommen entlasten, sagt sie im SWR-Interview.

Die Preise an Tankstellen steigen wegen des Ukraine-Krieges immer weiter - ein Ende der Preisspirale ist nicht in Sicht. Die baden-württembergische Ministerin für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, Thekla Walker (Grüne), spricht sich dafür aus, denjenigen zu helfen, die besonders unter den hohen Preisen leiden.

SWR Aktuell: Wie lang hat Baden-Württemberg noch genug Öl, Gas und Kohle zum Heizen und Fahren sowie für die Stromerzeugung?

Thekla Walker: Die gute Nachricht ist, dass im Moment der Speicherstand zum Beispiel der Gasspeicher ordentlich ist - auf dem üblichen Niveau für diese Jahreszeit. Insgesamt sind wir, was Kohle, Öl und Gas angeht, für diesen Winter auf jeden Fall abgesichert.

Die Speicherstände, hier beim Heizöl, seien laut Politik noch ausreichend, heißt es. (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christian Charisius

Sind Sie schon dabei nachzukaufen?

Das ist natürlich in erster Linie die Aufgabe des Bundesministers, das mit den Energieerzeugern zu koordinieren. Das hat er auch gemacht. Es sind mittlerweile Aufträge vergeben worden, für über 1,5 Milliarden Euro Flüssiggas einzukaufen. Und das ist auch erfolgt. Es werden jetzt gerade alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass wir mögliche Lücken ersetzen können. Im Moment gibt es die ja noch nicht - das muss man ja auch noch einmal sagen. Im Moment wird noch geliefert.

Aber klar ist: Die Situation ist sehr dynamisch. Man weiß nicht, wie sich die Lage verändert. Aber es wird vorgesorgt. Für den nächsten Winter werden gerade alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass wir hohe Füllstände und auch Reserven zum Beispiel für Kohle haben. Insofern ist da im Moment alles in Bewegung.

Russland droht mit einem zumindest teilweisen Gaslieferstopp. Andere fordern, wir dürften überhaupt kein russisches Gas oder Öl mehr kaufen. Könnten Wirtschaft und Verbraucher in Baden-Württemberg denn ganz ohne diese Energieform aus Russland auskommen?

Wir haben im Moment eine sehr hohe Abhängigkeit von russischen Energielieferungen. Man muss überlegen, auch in Baden-Württemberg werden über die Hälfte der Heizungen mit Gas betrieben - diese Wärme durch Gas ist nicht so ohne weiteres zu ersetzen. Aber man arbeitet im Moment intensiv daran. Wenn wir aus anderen Ländern zum Beispiel Flüssiggas in großen Mengen kaufen können, und da sind wir gerade dabei, dann wird es zu einem Großteil möglich sein.

Aber es ist natürlich nicht ohne weiteres von heute auf morgen ersetzbar. Eine Abhängigkeit, die jahrelang gewachsen ist, wird man nicht von heute auf morgen abstellen können. Dafür brauchen wir etwas Zeit. Und deswegen halte ich auch erstmal die Haltung von Robert Habeck für richtig.

Diesen aktuellen Preise ärgern viele Menschen (Archivbild). dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sven Hoppe

1998 hat ihre Partei gefordert, der Benzinpreis müsse auf fünf Mark pro Liter steigen. Das wären 2,56 Euro. Aber als Folge eines Krieges haben sie das vermutlich nicht gemeint. Mit welchem Preis rechnen Sie denn als Folge des Ukraine-Kriegs?

Es ist im Moment so, dass die Preise wirklich massiv steigen. So mancher, der jetzt tankt, muss sich die Augen reiben, weil man weit über 100 Euro auf den Tisch legen muss. Es ist im Moment nicht absehbar. Und klar ist: Wir müssen natürlich alles tun, um auch soziale Härten abzufedern, weil die Energiepreise für viele Haushalte eine große Belastung sind. Insgesamt müssen wir jetzt erst recht alle unsere Anstrengungen vorantreiben, um die erneuerbaren Energien voranzutreiben, um Elektrifizierung voranzutreiben. Alles, was für den Klimaschutz gut ist, ist auch in Zukunft gut für die Unabhängigkeit von solchen fossilen Energieimporten aus Russland.

Es dauert aber, das alles aufzubauen. Wann muss der Staat helfen? Und wie kann er helfen, damit sich nicht nur reiche Menschen Licht, Wärme und Autofahren leisten können?

Darüber wird gerade intensiv diskutiert, ob man zum Beispiel im Bereich der fossilen Brennstoffe eine Preisbegrenzung einführt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auch eine Absenkung der Mehrwertsteuer ist im Gespräch. Das muss jetzt sicherlich in Berlin intensiv diskutiert werden, auch mit dem Finanzminister, was da möglich ist. Für mich ist auf jeden Fall klar: wir müssen etwas dafür tun, damit es einen gewissen Ausgleich gibt, gerade für diejenigen, die geringere Einkommen haben und auch zum Beispiel auf das Pendeln angewiesen sind.