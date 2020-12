Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl, sucht den Kontakt zu den Soldatinnen und Soldaten. Ein gerade sehr dominierendes Thema in der Truppe ist dabei die Corona-Pandemie und die Auswirkungen auf den Dienst in der Bundeswehr.

Diese Woche ist Eva Högl hundert Tage im Amt als Wehrbeauftragte des Bundestages. Ihr Amtsantritt war begleitet von Kritik, weil sie als Fachfremde einem ausgewiesenen Bundeswehr-Kenner nachgefolgt ist.

Wehrbeauftragte lobt Corona-Engagement der Truppe

Högl sieht Corona als Belastung für die Soldaten. In der Epidemie könne die Bundeswehr aber auch zeigen, was sie kann. Dem Bayerischen Rundfunk sagte sie, bei ihren ersten Besuchen bei der Truppe habe sie Klagen gehört, dass Masken oder Desinfektionsmittel fehlen, dass Lehrgänge abgesagt werden - und auch zu den jeweils zwei Wochen Quarantäne. Vor und nach einem Auslandseinsatz hätten die Frauen und Männer in Uniform Redebedarf.

Die Wehrbeauftragte betont den Beitrag, den die Bundeswehr beim Kampf gegen Corona leiste. Sie unterstütze etwa die Gesundheitsämter beim Testen und biete Lufttransport für Infizierte an. Aus Sicht der Soldaten, sagt Högl, ist Corona also gerade das dominierende Thema.

Högl will gegen Rechtsextremismus in der Bundeswehr vorgehen

Högl hat aber noch einen anderen Schwerpunkt: Sie will genauer auf Rechtsextremismus in der Truppe schauen. Angesichts der Schlagzeilen über die Eliteeinheit KSK war Högl bereits an dessen Standort in Calw, hat auch das Zentrum Innere Führung besucht. Der Wehrbeauftragten zufolge steht die Mehrheit der Soldaten fest auf dem Boden des Grundgesetzes. Umso wichtiger sei es, eines deutlich zu machen: dass Rechtsextremismus in der Truppe keinen Platz habe.