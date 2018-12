Hochrisikospiele im Fußball DFL muss sich an Kosten für Polizei beteiligen

DFL muss sich an Kosten für Polizei beteiligen

Das Gericht entschied am Mittwoch, dass sich die Deutsche Fußball Liga (DFL) grundsätzlich an den Mehrkosten für Polizeieinsätzen bei sogenannten Hochrisikospielen der Bundesliga beteiligen muss. Damit wurde ein Urteil der Vorinstanz aufgehoben.

Dieses Argument hat das Gericht nun entkräftet. In dem Urteil heißt es, dass Fußballspiele auch aufgrund der Sicherheitsleistungen der Polizei wirtschaftlich erfolgreich seien. Eine Kostenbeteiligung sei nicht allein deshalb auszuschließen, weil die Sicherheit Kernaufgabe des Staates sei, teilten die Richter mit.

Vor Gericht ging es konkret um das Spiel Werder gegen den HSV im April 2015. Damals hatte das Land Bremen eine Rechnung von rund 430.000 Euro an die DFL geschickt. Insgesamt geht es bei dem Streit aber um mehr als zwei Millionen Euro, die durch mehrere Spiele entstanden sind.

Die DFL kündigte kurz nach dem Urteilsspruch an, Revision einlegen zu wollen. Jetzt wird der Fall an das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig weitergegeben.