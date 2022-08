Die Fluglotsen in der Kontrollzentrale der Deutschen Flugsicherung in Karlsruhe überwachen derzeit mehr als 5.000 Flüge am Tag. Nach der langen Flaute wegen Corona herrscht bei ihnen nun Hochbetrieb - auch wegen der Sommerferien. So gab es im südlichen Teil des oberen Luftraums im Juni dieses Jahres sogar rund 20 Prozent mehr Flüge als im Juni 2019 - vor der Pandemie.