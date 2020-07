Vor einem Jahr wurden in Deutschland Hitzerekorde gebrochen. Am 24. Juli 2019 wurden 40 Grad gemessen, an den folgenden Tagen stieg das Thermometer gleich an mehreren Orten auf über 41 Grad. Während das Land letztes Jahr unter der Hitze stöhnte, sieht es diesen Sommer so aus, als ob es sich gut aushalten lässt. Aber warum?

In diesem Jahr haben wir einen eher "normalen" Sommer, stellt SWR Umweltredakteur Werner Eckert fest. Allerdings liegt auch dieser Sommer um ein halbes Grad über dem Mittel der letzten Jahre. Die Messungen beziehen sich auf den Zeitraum von 1961 bis 1990. Weil die letzten beiden Jahre so extrem heiß waren, empfinden wir dieses Jahr als etwas kühler, so Eckert. Hitze und Trockenheit hängen nicht automatisch zusammen Trockenheit und Dürre sind auch in diesem Jahr wieder ein Thema für die Landwirte. Diese hängen nicht automatisch mit Hitze zusammen. Das klingt erst mal paradox, aber wenn es wärmer wird, kann die Atmosphäre mehr Wasser speichern. Und wenn das Wasser aufsteigt, kommt es irgendwann auch wieder runter, erklärt Eckert. Das Problem aus Sicht der Bauern: Die Verteilung über das Jahr gesehen ist ungünstig. Ein Trend, den man gut belegen kann, ist die Frühjahrstrockenheit. Das ist schlecht für das Pflanzenwachstum. Dagegen ist im Sommer die Niederschlagsmenge in den letzten Jahren höher als früher. Eine aktuelle Studie der TU Wien sagt, dass früher 41 Prozent der Überflutungen in Zentraleuropa durch Starkregen im Sommer passiert sind. Jetzt sind es 55 Prozent. Dadurch, dass es so schlagartig vom Himmel kommt, ist es nicht so richtig für die Pflanzen verfügbar, erklärt Eckert. Wir haben zwar derzeit keine Wasserknappheit, aber die Fläche in der Landwirtschaft, die bewässert wird, steigt. Und damit steigt die Konkurrenz ums Wasser. Dauer 0:27 min Werner Eckert: Unser Wasserverbrauch ist klimaschädlich Werner Eckert: Unser Wasserverbrauch ist klimaschädlich In Wasser steckt Energie. Nicht immer gute. "Wenn wir duschen, dann stecken da 30 kWh Energie drin. Dabei ist nicht das Duschen an sich das Problem", beruhigt Eckert, aber das Duschen mit warmem Wasser. Denn für die Erwärmung werden fossile Brennstoffe wie Kohle benötigt. Man muss sich jetzt dennoch kein schlechtes Gewissen machen, sagt der Umweltexperte des SWR. Aber man sollte im Hinterkopf haben, dass Wasser eine endliche Ressource ist.