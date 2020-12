per Mail teilen

Die internationale Gemeinschaft hat dem Libanon weitere Hilfe zugesagt - allerdings müssten dafür Vorgaben erfüllt werden. Das hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron nach einer internationalen Videokonferenz gesagt. Beirut müsse so rasch wie möglich eine neue Regierung bilden, und diese müsse Reformen in die Tat umsetzen. Macron kündigte an, dass ein Hilfsfonds unter der Aufsicht der Weltbank, der UN und der EU gebildet werden soll.