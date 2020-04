per Mail teilen

In Hessen soll in diesem Schuljahr keine Schülerin und kein Schüler sitzenbleiben. Das hat das Kultusministerium in Wiesbaden entschieden. Es erklärte, für das zweite Halbjahr könnten die Leistungen wegen Schulschließungen nur eingeschränkt bewertet werden. Deshalb sollten alle Schüler eine Klasse weiterkommen. Nur diejenigen, deren Versetzung schon vor der Corona-Krise gefährdet gewesen sei, sollten das Schuljahr freiwillig wiederholen können. Auf diese Möglichkeit sollten die Schulen hinweisen.