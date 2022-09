Rap-Festival "Heroes“ zum ersten Mal in Freiburg

Das "Heroes" ist eines der größten Hip-Hop-Festivals Deutschlands. Auf vier Bühnen spielten am Freitag und Samstag Allstars und Künstler aus der Region.

Lange Schlangen vor dem Freiburger Messegelände: Schon vor zwei Jahren sollte es nach Freiburg kommen, wurde dann aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Ehemaliger Freiburg-Student machte sich für den Standort stark

Einer der Veranstalter hat in Freiburg studiert und sich bei den Kollegen dafür stark gemacht, das Festival nach Südbaden zu bringen. In der Region Freiburg gebe es viele Rap-Fans, aber nur vergleichsweise wenige Konzerte, so Veranstalter Lukas Apfelbacher. Rund 26.000 Besucher kamen am Freitag und Samstag, das Festival war fast restlos ausverkauft. Damit zählt das "Heroes“ in diesem Jahr zu einem der größten Festivals in Freiburg.

"Heroes" soll nächstes Jahr wieder nach Freiburg kommen

Auf vier Bühnen spielten neben Hip-Hop-Größen wie K.I.Z und Sido auch Künstler aus der Region. Die Konzerte richten sich vor allem an junge Leute. In diesem Sommer fand das Festival schon in Kassel und Geiselwind (Bayern) statt. Trotz zwischenzeitlichem Regen sind die Ausrichter um Lukas Apfelbacher zufrieden: "Freiburg und "Heroes“ - das passt". Die Stimmung sei ausgelassen gewesen, es habe keine bemerkenswerten Zwischenfälle gegeben. Auch deswegen wollen die Veranstalter das "Heroes" im nächsten Jahr wieder nach Freiburg holen. Der Vorverkauf startet in Kürze.