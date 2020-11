per Mail teilen

Die deutsche Wirtschaft erholt sich nach dem ersten Corona-Einbruch im Frühjahr schneller als zunächst gedacht. Um mehr als acht Prozent ist das Bruttoinlandsprodukt gewachsen.

Die deutsche Wirtschaft ist von Juli bis September um 8,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen. Das gab das Statistische Bundesamt heute bekannt. Im Vergleich zum Vorjahresquartal lag das BIP jedoch um 4,2 Prozent niedriger. Die Bundesregierung hat daraufhin ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr leicht angehoben. Wie das Wirtschaftsministerium in Berlin mitteilte, dürfte der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im "Corona-Jahr" 2020 jetzt bei 5,5 Prozent liegen.

Acht Prozent Wachstum klingt nach gigantisch viel – was steckt dahinter?

Man muss diese Zahl mit dem Frühjahr vergleichen und da lag die deutsche Wirtschaft tatsächlich am Boden: Die meisten Geschäfte waren geschlossen und auch in den Fabriken wurde nicht gearbeitet. Dann gab es im Sommer einen großen Nachholbedarf. Wir waren also im Keller und sind jetzt ins Erdgeschoß hinaufgeklettert.

Der Wirtschaftsminister hat die Prognose für das kommende Jahr jetzt sogar angehoben. Wie kommt er dazu?

Nach dem coronabedingten Einbruch im Frühjahr befindet sich die Wirtschaft nun wieder auf Erholungskurs, stellt Wirtschaftsminister Altmaier fest.

Entscheidend dafür ist, wie es der Industrie insgesamt geht und die hat in den letzten Wochen teilweise gute Zahlen vorgelegt. Beispiel Daimler, der Autohersteller macht wieder Gewinn. Bei vielen Unternehmen greifen jetzt die Sparpläne, die in den letzten Monaten angestoßen wurden. Außerdem sparen die Firmen auch viel Geld durch das Kurzarbeitergeld und auch bei ihren Reisekosten. Aber das Wichtigste ist tatsächlich: Der Export hat wieder angezogen, vor allem der nach China.

Welche Auswirkungen hat denn jetzt der November-Lockdown?

Wahrscheinlich gar nicht so große Auswirkungen, Stand jetzt. Denn, so bitter es klingen mag, die Gastronomie trägt eben nur einen sehr kleinen Teil zu unserem Bruttoinlandsprodukt bei – es sind weniger als ein Prozent. Dafür bekommen die betroffenen Unternehmen aber auch eine Entschädigung für Ihren Ausfall vom Staat. Und es gibt natürlich auch die Corona- und Lockdown-Gewinner, nämlich all die netzaffinen Bereiche der Wirtschaft, wie IT-Firmen, Online-Händler oder Essenlieferdienste, die davon profitieren werden, wenn wir nun vorerst (noch) mehr zuhause bleiben.

Wie fällt also die Wirtschaftsprognose für das kommende Jahr aus?

Für das nächste Jahr rechnet Bundeswirtschaftsminister Altmaier nun mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 4,4 Prozent, für 2022 mit 2,5 Prozent. Demnach würde das vor der Krise bestehende Niveau frühestens zum Jahreswechsel 2021/2022 wieder erreicht werden.

Das Aufholtempo der Wirtschaft wird nun angesichts des neuerlichen Teil-Lockdowns deutlich an Fahrt verlieren, erwarten Experten nun.

Das finde ich insgesamt doch recht optimistisch. Denn das klappt nur, wenn es bis dahin tatsächlich einen Impfstoff gibt, wenn die Exporte weiter gut laufen und wenn wir an Weihnachten alle wieder kräftig einkaufen können. Hinter dem optimistischen Ausblick jetzt stehen also tatsächlich noch ein paar ziemlich dicke Fragezeichen…