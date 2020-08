Sollen Heizpilze in Lokalen während der Corona-Pandemie erlaubt sein?

per Mail teilen

Frische Luft und Abstand sind ein sicherer Corona-Schutz. Im Sommer kein Problem, aber in der kalten Jahreszeit könnte es eng werden in den Gaststätten. Deshalb werden die Rufe nach längst verbannten Heizpilzen laut. Wir wollen dazu Ihre Meinung wissen!

Der Gastro-Verband fordert in der kalten Jahreszeit den Einsatz von Heizpilzen für den Außenbereich wieder zu erlauben. In einigen Kommunen sind die Wärme-Geräte wegen ihrer Umweltschädlichkeit verboten. Der Umweltverband BUND stellt sich entschieden dagegen. Die Pilze seien eine "Klimasauerei" und die Corona-Pandemie dürfte kein Grund sein, klimaschonende Standards zurückzufahren. Was ist Ihre Meinung? Stimmen Sie hier ab!