Einschränkungen in Pflegeheimen: EKD-Ratsvorsitzender Bedford-Strohm antwortet auf die Vorwürfe gegenüber den Kirchen.

"Es sind 8.000 Menschen an Covid-19 gestorben, aber seit März auch 150.000 Menschen aus anderen Gründen. Wo war da das Wort der Kirchen?" - vorletzte Woche hat die ehemalige thüringische Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) den Kirchen vorgeworfen, sie hätten Hunderttausende Kranke, Einsame, Alte und Sterbende allein gelassen. Viele Seelsorger fühlten sich von ihrer Amtskirche im Stich gelassen.

"Also diese Kritik war wirklich unfair", verteidigt sich EKD-Ratsvorsitzender Heinrich Bedford-Strohm im SWR Interview der Woche. "Insbesondere gegenüber all den Seelsorgerinnen und Seelsorgern, die sich in all diesen Wochen aufgerieben haben - um zu tun, was immer sie können, um Menschen gut zu begleiten, insbesondere auch beim Sterben."

"In manchen Heimen war die Leitung sehr restriktiv"

Heime saßen wegen hoher Todeszahlen "auf der Anklagebank"

Von Anfang an hätte die Kirchen die "Dilemma-Situation", in der sich viele Heimleitungen befunden hätten, "zutiefst beschäftigt ". "Man muss sich daran erinnern, dass es schlimme Schlagzeilen gab über hohe Todeszahlen in Heimen, für die dann die Heime auf die Anklagebank gesetzt wurden", erinnert Bedford-Strohm.

Da habe man alles tun wollen, um solche Todeszahlen zu verhindern. Daher hat man versucht, so gut wie möglich Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten, die sicherstellen, dass das nicht passieren würde.

Heimleitungen in der Corona-Krise "teils sehr restriktiv"

Das habe dann aber wiederum die genannten Situationen verursacht. Die Kirche habe mit den Verantwortlichen gesprochen, "um sicherzustellen, dass Menschen gut begleitet werden, die in schwierigen Situationen sind oder sogar beim Sterben begleitet werden müssen."

Bedford-Strohm kritisiert in diesem Zusammenhang manche Heimleitungen: "Es hat auch Heime gegeben, wo die Heimleitung da sehr restriktiv waren." Man habe das in vielen Hintergrundgesprächen mit der Politik thematisiert.

Derweil fühle sich die Evangelische Kirche in ihrem Schutzkonzept für Gottesdienste bestätigt. Das zeigten die Infektionsfälle in einer Frankfurter Baptistengemeinde. Die habe in ihrem Gottesdienst auf Mundschutz verzichtet und ohne Einschränkungen gesungen. Die evangelische und die katholische Kirche, betont Bedford-Strohm, habe von Anfang alle Schutzregeln befolgt.

Bedford-Strohm fordert Wiederaufbau im Einklang mit dem Umweltschutz

Sorgen machen dem Ratsvorsitzenden die Corona-bedingten Kirchensteuer-Ausfälle, worüber auch die Baden-Württembergische Landeskirche bereits geklagt hat. Sie seien "drastisch". Seine Kirche arbeite aber "glücklicherweise bereits seit Jahren an Konzepten für eine Kirche der Zukunft", die zu geringeren finanziellen Möglichkeiten passe. Daran werde jetzt verstärkt weitergearbeitet. Dabei spielten sowohl Doppelstrukturen eine wichtige Rolle als auch die Frage nach den aktuellen Herausforderungen.

Der Wiederaufbau der Wirtschaft müsse im Einklang mit dem Klimaschutz geschehen, fordert Bedford-Strohm. Außerdem erwarte er mehr Solidarität gegenüber ärmeren Ländern, die von der Pandemie noch stärker betroffen seien als Deutschland. Trotz der hohen Ausgaben zur Bewältigung der Coronakrise sei jetzt der richtige Zeitpunkt, um Entwicklungsländer stärker zu unterstützen. Bedford-Strohm verwies auf 6,3 Billionen privates Geldvermögen in Deutschland.

