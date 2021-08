Künstliche Intelligenz - das ist unsere Zukunft. Heißt es jedenfalls oft von Wissenschaftlerinnen und Politikern. Wie mag diese Zukunft wohl aussehen, fragt sich Constance Schirra in ihrer Kolumne.

Heilbronn bekommt einen Innovationspark für Künstliche Intelligenz. „Ohoooo!“, denke ich, als ich die Meldung höre, „Donnerwetter!“ Die Heilbronner! Kriegen einen Park und zusätzlich noch Intelligenz. Oder vielleicht einen Park mit so netten quirligen Robotern, die den lieben langen Tag durchs Grüne quirlen… Oder einen Park mit Zaun darum, für ein hyper-intelligentes aber unheimliches, wabbeliges Puddingetwas… oder… ach was… immer diese Phantasien…

Die Kolumne von Constance Schirra können Sie hier auch als Audio hören:

Es ist viel langweiliger: In Heilbronn soll es ein Büroareal für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben und die sollen ein bisschen puzzeln und basteln und vor sich hin algorithmen und herausfinden, wie die Technik dem Menschen in allen Lebensbereichen dienlich sein kann.

Heilbronn bekommt den Zuschlag für den KI-Innovationspark. Die Freude ist groß:

Da gibt’s ja auch schon einiges. Ich habe zu Hause zum Beispiel Lampen, die sofort leuchten, wenn sie mich sehen, in rot, blau, rosa, wie es mir beliebt. Unnütz aber toll! Ich habe ein tragbares TELEFON das Musik spielen kann und mich daran erinnert, wenn ich zum Zahnarzt muss. Hammer! Und seit neuestem habe ich auf meinem Nachttisch einen kleinen Apparat stehen, wenn ich zu dem sage: „He Du, wie wird das Wetter heute?“, dann gibt er präzise Auskunft: „23 Grad, Tiefstwerte 17 Grad“. Wenn ich „He Du“, listig wie ich bin, um 23.15 Uhr „guten Morgen“ wünsche, sagt er: „Es ist 23.15 Uhr“. Phänomenal! Keine Empörung, keine Überheblichkeit, einfach nur… intelligent.

Gut, das könnte jetzt zum Beispiel mein Mann auch. Aber wenn ich zu dem Apparat sage: „Du nervst“, kommt zurück: „Das klingt nicht gut“. Fertig. Nun, da würde jetzt mein Mann ganz anders reagieren. „Warum? Wieso? Was hab‘ ich getan? Finde ich ungerecht!“ Und in null Komma nix steckt man mittendrin in einer dieser leidigen Beziehungsdebatten, die mit den Vorwürfen und Missverständnissen, in denen so ganz normale Menschen weinen, schimpfen, schweigen, schreien - und an deren Ende sie sich leer und erschöpft und verletzt fühlen.

Fakten statt Gefühle! Intelligenz statt Emotion!

Um sich dann wieder zu versöhnen, meistens jedenfalls, mit Küssen und Blumen und Schatz-Liebling-Herzchen-Augen. Immer diese Gefühlsduselei! Mensch, das muss doch nicht mehr sein! Wir haben künstliche Intelligenz! Jedem Menschen ein Apparätchen und wir kriegen…. Fakten statt Gefühle! Intelligenz statt Emotion!

Wir könnten dann zum Beispiel… ach was mir da alles einfällt… ich kann gar nicht einschlafen… Ich sage: „He Du, erzähl mir eine Gute-Nacht-Geschichte“. „He Du“ schießt los: „Eine Legierung ist in der Metallurgie ein makroskopisch homogener metallischer Werkstoff aus mindestens zwei Elementen, von denen mindestens eins ein Metall ist und die gemeinsam das metalltypische Merkmal einer Metallbindung aufweisen. Schläfst du schon?“

Nein! Ich bin glockenhellwach! Und ganz klar! Und ganz sicher: Intelligenz ist auch nicht alles!