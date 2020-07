Keine Werkverträge in der Fleischindustrie. Bundesarbeitsminister Heil prescht vor: Noch im Juli will er ein entsprechendes Gesetz vorlegen.

Nur noch Angestellte des eigenen Betriebs sollen Tiere schlachten und zerlegen dürfen. Darauf hat sich die Bundesregierung verständigt. In der Debatte über die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) noch im kommenden Monat ein Gesetz gegen Werkverträge in der Branche vorlegen. Auch Leiharbeit soll verboten werden

Zweiklassengesellschaft durch Werkveträge

Im Gespräch mit der "Welt am Sonntag" sagte Heil, dass er im Juli das Gesetz vorlegen will sei juristisch anspruchsvoll, aber machbar. Wenn es nach ihm gehe, könne das Gesetz noch in diesem Jahr in Kraft treten. Bisher ist geplant, dass es ab dem kommenden Januar gilt.

Dauer 0:59 min Heil will schnelles Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will das vom Kabinett beschlossene Verbot von Werkverträgen in der Fleischbranche rasch umsetzen. Werkverträge und Leiharbeit sollten im Kernbereich der Branche untersagt werden, so Heil.

Hintergrund des Gesetzes sind zahlreiche Corona-Infektionen in Schlachthöfen. Dort arbeiten bisher viele Menschen über Werkverträge. Dadurch sind sie oft sozial schlecht abgesichert.

Dabei geht es Heil nicht nur um die massenhaft krank gewordenen Arbeiter beim Fleischproduzenten Tönnies. Es gehe um systemische Probleme in der Branche, an die wir ran müssen, so der Minister.

Ansehen Deutschlands in der EU sinkt durch Fleisch-Skandal

Der Skandal rund um Corona-Infektionen in deutschen Schlacht- und Verarbeitungsbetrieben schade Deutschland auch außenpolitisch. Heil sagte, das Thema komme auch auf die Agenda der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, die am 1. Juli beginnt. In Europa gebe es erhebliche Diskussion darüber, wie schlecht Deutschland mit rumänischen und bulgarischen Arbeitern umgehe, sagte Heil.