Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) plant ein Gesetz, das einen Rechtsanspruch auf Homeoffice vorsieht. Bevor man dies in Bausch und Bogen verurteilt, sollte man einen großen Denker befragen, meint Josef Karcher.

Blaise Pascal war ein schlauer Kopf. Der Mathematiker und Philosoph lebte im 17. Jahrhundert, doch ist er immer noch aktuell. Von ihm ist folgender Satz überliefert: "Alles Unheil dieser Welt geht davon aus, dass die Menschen nicht still in ihrer Kammer sitzen." Sofort denkt man an Donald Trump, der selbst vom Krankenlager aufbricht, weil er einfach nicht stillhalten kann. Höchstens wenn er stundenlang fernsieht. Freilich gehört ARTE nicht zu Trumps Lieblingssendern, sonst hätte er am ehesten etwas über Pascal erfahren können. Denn mit dem guten alten Franzosen kann man in diesen modernen Zeiten bestens das Quarantäne-Prinzip begründen. Wer nicht rausgeht, kann auch niemanden anstecken.

Die Kolumne von Josef Karcher können Sie hier auch im Audio hören:

Ob der bundesdeutsche Minister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, ein Faible für Pascal hegt? Das könnte durchaus sein. Schließlich will er einen Rechtsanspruch auf Homeoffice. 24 Tage im Jahr soll man mobil zuhause arbeiten können. Die Heimarbeit, verwenden wir diesem schönen deutschen Begriff, wird gesetzlich geregelt. Viele laufen dagegen schon Sturm, sehen ein Bürokratiemonster am Horizont. Doch mit der Heil-Initiative könnte manches moderne Unheil gemildert werden: morgendliche Pendler-Staus, Papierflut in Behörden und Unternehmen, sinnlose Sitzungen, Ärger mit dem Kaffeeautomaten.

Das sollte berücksichtigt werden, wenn man zur Jagd auf den Hubertus bläst. Sein geplantes Gesetz ist sicherlich kein Allheilmittel, aber immerhin ein Anfang. Mehr als ein Drittel der deutschen Arbeitnehmer hat in der heißen Corona-Zeit bereits zuhause gearbeitet. Die meisten fanden es super, zumindest mal eine Abwechslung. Nur wer ganz mobil in den Garten ging oder auf den Balkon, der hatte ein Problem mit der Arbeitsstättenverordnung, genauer mit den Richtlinien für Bildschirmarbeit, von der Ergonomie des Sitzens bis zum natürlichen Lichteinfall. Und wer spätabends, nachdem die Kinder im Bett waren, noch dienstlich E-Mails las und frühmorgens schon wieder am Rechner saß, der geriet in Konflikt mit der Arbeitszeitverordnung und ihren vorgeschrieben Ruhepausen.

Das Arbeiten verändert sich. Da gibt es noch viel zu tun für den Arbeitsminister. Pascal meinte: "Alle guten Grundsätze sind bereits in der Welt, man muss sie nur anwenden."