Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die Lebensleistung der so genannten Gastarbeiter gewürdigt. Die Menschen, die in den 1950er und 1960er Jahren nach Deutschland gekommen sind, bezeichnete Heil als ein Geschenk. Ohne ihre Hilfe hätte die Industrie in den Jahren des Wirtschaftswunders keinen solchen Aufschwung erlebt. In Unternehmen, Handwerk, Gastronomie, Kunst und Politik gebe es zahllose Beispiele für gelungene Integration, sagte Heil. Anlass für die Würdigung ist eine Vereinbarung zur Arbeitsmigration am 20. Dezember 1955. In den Jahren danach kamen Millionen Menschen zum Arbeiten nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz - viele von ihnen aus Italien, Spanien, Griechenland oder der Türkei.