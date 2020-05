Bundesarbeitsminister Heil will Konsequenzen aus Missständen in der Fleischindustrie ziehen. Die massenhaften Corona-Infektionen in der Belegschaft mehrerer Schlachthöfe seien "beschämend" und "nicht zu tolerieren", sagte Heil.

Für die Fleischindustrie sollen nach der Häufung von Corona-Infektionen künftig strengere Regeln gelten. Das hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) angekündigt. Das Corona-Kabinett soll am kommenden Montag grundlegende Maßnahmen beschließen.

Massenhafte Corona-Infektionen "nicht zu tolerieren"

Heil sagte in einer Aktuellen Stunde im Bundestag: "Wir werden aufräumen mit diesen Verhältnissen." Die massenhaften Corona-Infektionen in der Belegschaft mehrerer Schlachthöfe seien "beschämend" und "nicht zu tolerieren".

Dauer 0:56 min Fleischindustrie: Heil kündigt gesetzliche Maßnahmen an Seit mehrere Schlachtbetriebe zu Corona-Hotspots geworden sind, rücken die Arbeits- und Wohnbedingungen der Beschäftigten in den Blickpunkt. Die Bundesregierung spricht von Ausbeutung und kündigt Gegenmaßnahmen an.

Und weiter: Das Recht auf umfassenden Arbeits- und Gesundheitsschutz auch für ausländische Arbeitskräfte "darf nicht weiter verhandelbar sein".

Kritik an Subunternehmen in der Fleischbranche

Neben anständigen Unternehmern gebe es in der Fleischwirtschaft aber "zu viele schwarze Schafe" und die flächendeckende Abgabe von Verträgen und Verantwortung an Subunternehmen sei "im Kern eine Wurzel des Übels", so Heil.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach von "erschreckenden Nachrichten" aus der Fleischindustrie und verwies auf die oft prekären Arbeits- und Wohnbedingungen der Beschäftigten.

Beschäftigte sollen auf das Coronavirus getestet werden

In Schlachtbetrieben in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein waren in letzter Zeit zahlreiche Corona-Infektionen festgestellt worden.

Im Fokus stehen dabei die oft überfüllten Gemeinschaftsunterkünfte der zum großen Teil aus Osteuropa stammenden Werkvertragsmitarbeiter.

In Niedersachsen sollen laut Sozialministerin Carola Reimann (SPD) so schnell wie möglich alle rund 23.700 Beschäftigten in der fleischverarbeitenden Industrie auf das Coronavirus getestet werden.