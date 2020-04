per Mail teilen

Die Arbeitgeber lehnen den Plan von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ab, das Recht auf Homeoffice gesetzlich zu verankern. Von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hieß es, mit Homeoffice allein könne die Wirtschaft nicht am Laufen gehalten werden. Man brauche keine weiteren Vorgaben, die Wachstum und Flexibilität beschränkten.

Heil will bis zum Herbst ein Gesetz vorlegen, dass Heimarbeit auch nach der Corona-Pandemie ermöglicht. Er sagte der "Bild am Sonntag", jeder, der wolle und bei dem es der Arbeitsplatz zulasse, solle freiwillig von Zuhause aus arbeiten können - entweder komplett oder nur an einzelnen Tagen der Woche. Zuspruch gab es von Vize-Kanzler Olaf Scholz (SPD) und der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt.