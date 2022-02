Chefvirologe: "Noch weit von Normalität entfernt"

per Mail teilen

Bis zu einem entspannten Umgang mit Corona wird es nach Einschätzung des Chefvirologen am Universitätsklinikum Heidelberg, Hans-Georg Kräusslich, noch eine Weile dauern. "Ich glaube, wir werden Normalität nur dann erreichen, wenn wir anerkennen, dass wir mit dem Virus umgehen können“, sagte der Mediziner in einem Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung am Samstag. Trotz Impfungen und der Einhaltung von Schutzmaßnahmen werde es auch weiterhin Infektionen, schwere Verläufe und Todesfälle geben. Erst wenn die Menschen Corona als eine Infektionskrankheit unter anderen im Kopf verankern und anerkennen würden, "erreichen wir die ersehnte Normalität“, erklärte Kräusslich.