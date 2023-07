Meinung: Sicherheitsrisiko Polizeiführung

per Mail teilen

In der "Polizei-Affäre" haben zwei Spitzenbeamte der baden-württembergischen Polizei ausgesagt. Was sie zu sagen hatten, macht sprachlos, meint Stefan Giese.

An der Spitze der baden-württembergischen Polizei sitzen Leute, die über die notwendige Kompetenz und Eignung verfügen – und offenbar auch solche, die Teil eines Netzwerkes sind, in dem man sich gegenseitig mit guten Posten versorgt. Die Aussagen zweier hochrangiger Polizeibeamter am Montag im Untersuchungsausschuss zur "Polizei-Affäre" rund um den freigestellten Polizei-Inspekteur Andreas R. zeichneten ein Sittengemälde, das sprachlos macht.

Die Meinung von Stefan Giese SWR SWR/Christian Koch

"Geradezu kriminelle Methoden" bei der Polizei BW?

Die Rede ist von gravierenden Mauscheleien bei Stellenbesetzungen und Beförderungen, von handfesten Drohungen gegen missliebige Kollegen und von Angst vor Repressalien, wenn Missstände zur Sprache gebracht werden. Mitglieder des Untersuchungsausschusses sprachen anschließend von "Machtmissbrauch", einem "Klima der Angst" und "geradezu kriminellen Methoden" - und das bei der Polizei.

Klüngel-System mit Sicherheitsrisiko

Sollte auch nur ein Teil der Vorwürfe zutreffen, sind das für die Bürgerinnen und Bürger des Landes keine guten Nachrichten. Denn es ist ihre Sicherheit, die darunter leidet, wenn die Polizei nicht nur von den Fähigsten geführt wird, sondern auch von denen mit den besten Kontakten und offenbar den geringsten Skrupeln.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Stefan Giese meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter - Der Tag im Südwesten". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) muss sich aus meiner Sicht fragen, wie sich ein solches Klüngel-System mit Sicherheitsrisiko unter seiner Aufsicht entfalten konnte - und ob es nicht langsam Zeit wird, den Hut zu nehmen. Schließlich steht er in der "Polizei-Affäre" nach der Weitergabe von Dienstgeheimnissen bereits ein zweites Mal unrühmlich im Rampenlicht.